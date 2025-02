Kingdom Come: Deliverance 2 - Die ersten Steam-Reviews könnten kaum eindeutiger ausfallen

Kingdom Come 2 trifft zum Launch bei vielen direkt ins Schwarze.

Bei Warhorse Studios dürften gerade Sektkorken knallen: Der Release von Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein durchschlagender Erfolg. In den Tests der internationalen Presse staubt das Rollenspiel Höchstwertungen ab nun folgen auch die ersten Stimmen von Spielerinnen und Spielern.

Bei Steam fallen nicht nur die ersten Spielerzahlen beeindruckend aus, auch die Reviews stehen derzeit bei beachtlichen 92 Prozent Empfehlungen. Natürlich sind da gerade noch viele euphorische Ersteindrücke dabei, aber es gibt auch viele begeisterte Stimmen mit ordentlich Spielzeit auf dem Konto. Schauen wir mal rein.

2:07 Kingdom Come 2: Der Launch-Trailer bereitet euch auf große Ritterschlachten vor

Das sagen die ersten Stimmen zu Kingdom Come

Bereits mehr als 4.000 Nutzerinnen und Nutzer haben bei Steam eine Wertung abgegeben. Darunter sind auch viele, die bereits mehr als 100 Stunden gespielt haben – was in diesem Fall möglich war, da Review-Keys vier Wochen vor Launch vergeben wurden. Was uns auch ermöglicht hat, jede Menge Guides für euch vorzubereiten!

92 Prozent der Steam-User würden Kingdom Come: Deliverance 2 weiterempfehlen. Die meisten loben die spielerischen und technischen Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil. Abstürze oder nervige Bugs scheinen nur vereinzelt aufzutreten, was zu unserem Eindruck passt, allerdings störten in der Preview-Version manche Glitches später dann doch noch die Atmosphäre.

Bei der schieren Größe von Kuttenberg ist kein Wunder, dass uns ein paar Bugs begegnet sind.

Ein Vergleich mit dem sieben Jahre alten Vorgänger ist natürlich allein aus Zeitgründen noch extrem unpräzise, aber die reinen Daten können wir ja trotzdem angucken. Dort fallen bei gut 113.000 Reviews 83 Prozent positiv aus – was bei Steam mit »Sehr positiv« ausgezeichnet wird.

Die Spielerzahlen: Am Launch-Tag waren laut SteamDB bis zu 159.351 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig in Kingdom Come 2 unterwegs – nur bei Steam, Konsolen und Epic sind da natürlich nicht mitgezählt. Der Rekord des Vorgängers lag bei 96.000. Spannend wird, ob die Zahlen zum Wochenende hin nochmal ansteigen, wenn mehr Leute Zeit für ihren Ritt nach Böhmen haben.

