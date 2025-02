Kingdom Come 2 erscheint heute - und ist in Reviews und Tests schon jetzt ein riesiger Hit

Kingdom Come 2 fährt jede Menge Lob bei der internationalen Presse ein.

Auf Kingdom Come: Deliverance 2 warten viele von euch gespannt. Und auch wir konnten es in den letzten Wochen kaum erwarten, mit euch drüber zu reden. Denn was Warhorse hier erschaffen hat, ist eines der besten Open-World-Rollenspiele der letzten Jahre. Darin sind sich die meisten internationalen Testerinnen und Tester einig.

Kurz vor dem Launch am 4. Februar um 17 Uhr verschaffen wir euch den Überblick, was die Reviews loben, was sie kritisieren und worauf ihr euch freuen dürft.

So fallen die Wertungen für Kingdom Come 2 aus

Der Metascore von Kingdom Come 2 liegt aktuell bei 87 bis 88, je nach Plattform.

Auf PC: 87

87 Auf PS5: 88

88 Auf Xbox X/S: 88

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Wichtig für euch zu wissen: Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen hatten Testerinnen und Tester extrem viel Zeit, Kingdom Come 2 in Ruhe zu spielen. Die Keys wurden ganze vier Wochen vor Release verschickt. Beim Großteil der Reviews handelt es sich also nicht um einen Ersteindruck, der sich noch stark ändern könnte, sondern um die Meinung von Leuten mit vielen Stunden Spielzeit.

Hier eine Auswahl von internationalen Reviews:

Die Stimmen der Tester GameStar - Wertung: 93 (minus 3 Punkte Abwertung) »Auch wenn man sich erst mal einarbeiten muss: Das atmosphärische Mittelalter-Rollenspiel ist schon jetzt ein Genre-Klassiker.« Hier geht's zum Test. GamePro - Wertung: 88 (minus 1 Punkt Abwertung) »Ein ebenso umfangreiches wie außergewöhnliches RPG, das mit seiner lebendigen Spielwelt und tollem Questdesign begeistert.« Hier geht's zum Test Gamer Escape - Wertung: 100 »Dies ist eines der Spiele, die meiner Meinung nach unbedingt jeder erleben sollte. Spielt zuerst das Original, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, denn auch das war eine erstaunliche Erfahrung, und es ist die 200-300 Stunden, die ihr am Ende vielleicht mit beiden Spielen verbringt, absolut wert. Ich bereue keine Minute davon und ich glaube, das werdet ihr auch nicht.« - Hier geht's zum Review Dexerto - Wertung: 100 »Es ist offensichtlich, dass viel Liebe in jede Facette von Kingdom Come: Deliverance 2 geflossen ist. (...) Abgesehen von einigen Unzulänglichkeiten und der einen oder anderen langweiligen Mission gibt es kaum ein anderes Spiel, das Realismus und Spaß so gekonnt miteinander verbindet, mit harten, aber befriedigenden Kämpfen, einer moralisch zwiespältigen, aber großartigen Geschichte und einer originalgetreu nachgebauten mittelalterlichen Welt, in der es viel zu tun gibt.« - Hier geht's zum Review VG247 - Wertung: 100 »Abgesehen vom ersten Kingdom Come habe ich noch nie ein Spiel wie Kingdom Come Deliverance 2 gespielt. Das ist eine gute Sache.« - Hier geht's zum Review GameRant - Wertung: 100 »Letztendlich ist Kingdom Come: Deliverance 2 eine Meisterklasse in Sachen historisches Eintauchen, spielergesteuerter Erzählung und äußerst lohnender Rollenspielmechaniken. Es verfeinert alles, was seinen Vorgänger zu einem Kultklassiker gemacht hat, und macht gleichzeitig Fortschritte bei der Zugänglichkeit, dem Realismus und der lebendigen Welt.« - Hier geht's zum Review Gamer.nl - Wertung: 90 »Kingdom Come: Deliverance 2 ist bewegend, urkomisch und bietet einen beeindruckenden Einblick in das Leben des mittelalterlichen Menschen. Die Spielwelt ist atemberaubend, die Charaktere sind allesamt unvergesslich, das Spiel ist voller fantastischer Details und bietet darüber hinaus ein großartiges Gefühl des Fortschritts. Während Kingdom Come 1 ein mittelgroßer Kult-Hit war, erwies sich die Fortsetzung als eines der besten Rollenspiele dieser Konsolengeneration.« - Hier geht's zum Review 4Players - Wertung: 85 »Kingdom Come: Deliverance 2 weiß ganz genau, wo seine Stärken liegen und nutzt diese voll aus. An manchen Stellen scheinen Lücken im Feinschliff durch, was ärgerlich, aber nicht weiter tragisch ist.« - Hier geht's zum Test IGN Deutschland - Wertung: 80 »Was für ein episches Abenteuer! Nach 65 intensiven Stunden flimmerte für mich der Abspann von Kingdom Come Deliverance 2 über den Bildschirm - und ich bin beinahe sprachlos. Eine so epische Geschichte, voller Politik und Verrat, Freundschaft, Liebe und Leid habe ich in einem Videospiel selten erlebt.« - Hier geht's zum Test Videogamer - Wertung: 70 »Obwohl Kingdom Come Deliverance 2 eine düstere mittelalterliche RPG-Sandbox mit einer vielschichtigen, dynamischen und detailreichen offenen Welt bietet, wird es von denselben Dämonen heimgesucht wie das Original.« - Hier geht's zum Review Gameshub - Wertung: 50 »Kingdom Come: Deliverance II ist ein Spiel, das unverschämt fordert, dass man ihm auf Augenhöhe begegnet, was ich irgendwie bewundernswert finde. Ich empfand es nur ständig als eine elende Plackerei, bei der alles zehnmal mehr aufgeblasen war, als es eigentlich sein sollte. Tief im Inneren steckt eine faszinierende Sandkiste, aber sich durch den Berg von Dreck zu wühlen, um sie zu schätzen, war einfach mehr, als ich die meiste Zeit ertragen konnte.« - Hier geht's zum Review

Das sagen die Kritiken zu Kingdom Come 2

Was gelobt wird: Der Ausflug ins mittelalterliche Böhmen ist eines der stimmigsten und schönsten Mittelalter-Erlebnisse aller Zeiten. Die beiden Open Worlds sind randvoll gefüllt mit spannenden, dramatischen und/oder lustigen Nebenquests, keine Beschäftigung fühlt sich unnötig an. Es gibt zahllose Wege, Missionen anzugehen, ob schleichend, kämpfend oder mit goldener Zunge.

Mancher Konflikt lässt sich elegant mit Reden statt Kämpfen lösen. Aber nicht jeder.

An allen Ecken wurde gefeilt, der zweite Teil ist spielerisch und erzählerisch nochmal deutlich runder als sein Vorgänger. Fast alle Reviews heben hervor, wie viel Liebe in diesem Spiel spürbar ist. Gleichzeitig bleibt Warhorse seiner Vision kompromisslos treu und traut sich, auch mal unbequem zu sein. So jubelt Brendan Lawry von Windows Central:

Mit einer kolossalen offenen Welt, vollgepackt mit deutlich mehr als 100 Stunden fesselndem Inhalt, erheblich verbesserten Kämpfen im Vergleich zum ursprünglichen KCD und vielem mehr, ist Kingdom Come: Deliverance 2 ein unbestreitbarer Triumph von Warhorse Studios. Es ist eines der besten RPGs, die ich je gespielt habe, und wird zweifelsohne im Gespräch für das GOTY 2025 sein.

Ob Heinrich tatsächlich den Titel des Spiel des Jahres nach Tschechien holt? Mal sehen, 2025 erscheinen noch viele Rollenspiele.

Was kritisiert wird: Kingdom Come 2 ist kein einfaches oder besonders zugängliches Spiel. Es gibt keine einstellbaren Schwierigkeitsgrade und ihr kommt nicht drum herum, euch auf das ungewohnte Kampfsystem einzulassen. Wenn euch der erste Teil frustriert hat, dann wird euch auch die Fortsetzung keinen Spaß machen.

So erging es etwa Katherine Castle von Eurogamer, die mit dem komplexen Spiel und seinen moralisch nicht unbedingt einwandfreien Charakteren kaum warm wurde:

Es ist eine harte und manchmal nervenaufreibende Schinderei, aber es hat auch seine Momente, in denen es überrascht und still erfreut. Wie das Original ist dies kein RPG, das euch ein angenehmes Gefühl vermitteln soll.

In unserem Test zeigten sich noch einige kleine, aber störende technische Probleme, weshalb wir um 3 Punkte abgewertet haben. Auch in anderen Reviews kommt das zur Sprache, hier muss Warhorse noch ein wenig patchen.

Einen User- oder Steam-Score gibt es aktuell noch nicht, da das Spiel erst am 4. Februar um 17 Uhr (in unserer Zeitzone) freigeschaltet wird. Ihr könnt es jetzt schon auf allen verfügbaren Plattformen vorinstallieren.

Natürlich werden wir auch die Wertungen der Spielerinnen und Spieler genau im Auge behalten und euch zeitnah berichten, welche Stimmen zu Kingdom Come 2 laut werden.