Knights of the Old Republic II gratis bei GameStar Plus: Gut. besser, KotOR II

Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als man Mikrotransaktionen noch nicht kannte und richtig gute Rollenspiele alles andere als selten waren? Lust auf eine kleine Zeitreise? Dann blickt mit uns auf das Juwel aus dem frühen 21. Jahrhundert, eine der besten Fortsetzungen überhaupt und bis heute Stammgast in Top-Listen jedweder Art. Die Rede ist natürlich von Star Wars: Knights of the Old Republic II.

Jedi, Sith und Gaunereien: Eine epische Geschichte

Zur grandiosen Story wollen wir an dieser Stelle nicht zu viel sagen, denn es soll noch einige RPG-Fans geben, die das Spiel bisher noch nicht gespielt haben. Nur so viel sei gesagt: Ihr werdet von vielen Fraktionen gejagt und seid auf der schwierigen Suche nach verschollenen Jedi Meistern. Wie im Vorgänger erwarten euch eine spannende Geschichte, schwere Entscheidungen und jede Menge interessante Charaktere.

KotOR II hatte große Fußstapfen zu füllen, schließlich galt der erste Teil (den wir diesen Mai als Plus-Vollversion hatten) als ein absolutes Meisterwerk. Eine schwierige Aufgabe, aber was haben die Entwickler gemacht? Nicht viel anders! Das war in vieler Munde Anlass zur Kritik, denn die Änderungen zum Vorgänger fielen relativ dünn aus. Auf der anderen Seite gilt immer noch das Motto: Never change a running System. Deswegen macht KotOR II all das richtig, was zuvor auch schon gut lief. Von einem Sequel erwartet man für gewöhnlich etwas mehr Innovation, aber wenn das Endergebnis gut ist, kann man durchaus auch mal darüber hinwegsehen.

Das Kampfsystem macht auch einfach Laune. Eure verfügbaren Jedi-Fähigkeiten ändern sich, je nachdem ob eure Taten der hellen oder dunklen Seite der Macht zuzuschreiben sind. Anders als im Vorgänger habt ihr schon viel früher Zugang zu euren übernatürlichen Kräften, was die Kämpfe von Anfang an interessanter macht.

Wie man vielleicht bemerken kann, sind wir ziemlich begeistert von diesem Spiel. Und ihr werdet es auch sein, wenn ihr Plus User es euch im November gratis bei Gamesplanet abholt. Wir wünschen euch viel Spaß mit Obisidans Meisterwerk!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30.11. abholen

