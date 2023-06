Kojima will ins Weltall, um ein Spiel zu machen, das man dort spielen kann und alle sind verwirrt

Raus in die endlosen Weiten des Alls, um ein Spiel zu entwickeln: Das ist ein großer Wunsch von Hideo Kojima.

Hideo Kojima ist bekannt für seine außergewöhnlichen Spiele und Spielmechaniken, sein aktueller Traumtitel übertrifft aber seine bisherigen Werke bei weitem. Wie der Star-Entwickler in einem Interview beim diesjährigen Summer Game Fest zugibt, will er nämlich unbedingt ins Weltall reisen, um dort ein Spiel zu entwickeln, das man gut im All spielen kann. Klingt verwirrend, ist es auch.

Die Szene könnt ihr euch bei Minute 21:40 im obigen Video ansehen. Der Host des Abends, Geoff Keighley, fragt Kojima, was er in Zukunft rund um das Thema Videospiele, aber auch persönlich noch erreichen möchte. Kojima antwortet daraufhin kurz und knapp:

Ich möchte ins Weltall fliegen. Ich möchte in den Weltraum und ein Spiel entwickeln, das man im All spielen kann. Weil man aktuell Spiele nicht richtig im Weltraum spielen kann. Ich würde das machen. Also schickt mich bitte jemand in den Weltraum.

Klar, das klingt völlig abgefahren und es ist schwer vorstellbar, dass Kojima das vollkommen ernst meint. Er hat aber bereits einige ungewöhnliche Spielkonzepte entwickelt. Der bekannteste Fall ist wohl der Bosskampf gegen Psycho Mantis in Metal Gear Solid, bei dem ihr euren Controller auf der PlayStation in den zweiten Slot wechseln müsst, um zu siegen.

Aber auch das Rollenspiel Boktai nutzte schon faszinierende Spielkonzepte: Wer seinen GameBoy Advance samt Spiel ins Sonnenlicht brachte, konnte so seine Waffen aufladen. Auf dem Spielmodul des Titels war nämlich ein Sensor eingebaut, um die Helligkeit der Außenwelt zu bestimmen.

Wer weiß, vielleicht sieht sich Elon Musk ja zufällig dieses Interview an und beschließt, Kojima mit in die nächste Rakete zu stecken. Ein paar Jahre später haben wir dann womöglich ein waschechtes Kojima-Weltraum-Spiel, das wäre doch mal was. Jetzt ist der Entwickler aber sicherlich noch gut mit Death Stranding 2 beschäftigt, ein Releasedatum gibt’s für das aktuelle Projekt noch nicht.

Hättet ihr Lust auf ein Kojima-Spiel im All, das sich auch im schwerelosen Zustand problemlos spielen lässt? Wie stellt ihr euch das überhaupt vor? Auf eine Maus-Steuerung müsstet ihr sicherlich verzichten. Oder soll sich Kojima lieber auf Spiele konzentrieren, die auf dem Planeten Erde Spaß machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!