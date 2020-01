Fan fasst komplette WoW-Story in irrwitzigen 1,5 Minuten zusammen

Worum geht es eigentlich in Blizzards erfolgreichem Online-Rollenspiel World of Warcraft? Das Youtube-Video eines Fans gibt eine klare und kurze Antwort. Der anderthalbminütige Clip führt euch durch 15 Jahre WoW-Geschichte - und trifft den Nagel auf den Kopf.

Was ist zu sehen? Alles dreht sich um den Konflikt zwischen den beiden Fraktionen Horde und Allianz beziehungsweise Menschen und Orks, der hier und da mal durch ein paar lästige Typen unterbrochen wird, die die Welt vernichten wollen. Also raufen sich die Streithähne zusammen, um die Nervensägen gemeinsam zu vermöbeln - und dann geben sie sich wieder gegenseitig auf die Mütze.

WoW-Community im Lach-Flash

Die WoW-Community jedenfalls zeigt sich von dem kurzen Clip hellauf begeistert. Einige bezeichnen das Video sogar als »brilliant« oder als »Meisterwerk«. Andere erwarteten wohl eine tatsächlich lehrreiche Zusammenfassung der Story von World of Warcraft und fanden etwas anderes, aber ungleich besseres.

Währenddessen hat der zugehörige Reddit-Thread auf mysteriöse Art und Weise ein Eigenleben entwickelt, getreu dem Motto: Witz entsteht durch Wiederholung. Aber seht es euch am besten selbst an, wie eine der simpelsten Prinzipien des Humors in Perfektion funktioniert und Anhänger von Horde und Allianz im gemeinsamen Lach-Flash vereint.

Ach übrigens: Falls ihr euch nach wenigen Sekunden, die ihr das Video angeschaut habt, denkt, »Was ist das für ein minderwertiger Mist?«, gebt dem Clip eine Chance und haltet bis zum Ende durch. Denn 12,3k Reddit-Likes in 24 Stunden können nicht irren. Oder?

Mehr zum Thema: