Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, Start. Diese Abfolge von Befehlen wird vor allem alteingesessenen Spielern sehr bekannt vorkommen. Es handelt sich dabei um den mittlerweile legendären Konami Code. Ein Cheatcode, der bis heute in der Gamingkultur fest verankert ist.

Kazuhisa Hashimoto, der Erfinder besagten Codes, ist am 25. Februar 2020 verstorben. Das teilte der Komponist Yuji Takenouchi auf Twitter der Öffentlichkeit mit:

"Der Programmierer Kazuhisa Hashimoto, Erfinder des Konami-Befehls »Oben, Unten, Links, Rechts, Links und Rechts BA«, ist letzte Nacht gestorben. Wir beten für seine Seele."

Hashimoto war lange Jahre als Entwickler bei unterschiedlichen Spielereihen aktiv und wurde 61 Jahre alt.

Woher kommt der Konami Code?

Der Code selbst trat erstmalig in dem Sidescroller Gradius für das Nintendo Entertainment System auf und diente dem Zweck, dem Spieler sofort alle Powerups auf einmal zu verpassen. Hashimoto entwickelte den Cheat, da er Gradius beim Durchspielen immer zu schwierig fand, vergaß allerdings, ihn vor dem Release wieder zu entfernen.

Danach wurde der Cheat in nahezu allen Spielen der Gradius-Reihe wieder eingebaut und schwappte sogar auf andere Spielereihen über. Insbesondere innerhalb der Contra-Serie wurde er immer wieder verwendet und gelangte dadurch zu internationaler Berühmtheit.

Der Code wurde so berühmt, dass Konami ihn in nahezu jedem seiner Spieler verwendete und immer andere Effekte ausgelöst wurden. Beispielsweise in der Metal-Gear-Serie und bei Castlevania. Aber auch andere Entwickler und Publisher gingen irgendwann dazu über, den Cheat in ihren Spielen zu verwenden.

Dazu gehören unter anderem:

Anno 1800: Spawnt hunderte zufällige Tiere, die durch die Luft fliegen.

Anthem: Verändert im Titelbildschirm den Soundtrack.

Borderlands 2: Macht Claptrap etwas nerviger.

Fortnite: Aktivierte ein Burger-Minispiel während des Schwarzen-Loch-Events.

Rocket League: Verwandelt das Hauptmenü in das Menü von Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars.

Der Konami-Code wird also sehr wahrscheinlich noch in vielen weiteren Spielen über die nächsten Jahre Verwendung finden.