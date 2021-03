Es gibt endlich wieder Neues zu Intels High-End-Grafikkarte für Spieler, die auf den eingängigen Namen Xe-HPG DG2 hört - ausgesprochen: Xe High Performance Gaming Discrete Graphics 2.

Zusammen mit einem Alder-Lake-Prozessor von Intel alias Core i 12000 zeigt sich der potentiell künftige Konkurrent für Nvidia und AMD in der Datenbank von Geekbench und verrät zumindest einen Teil seiner vorläufigen Spezifikationen. Wie schneidet DG2 im Benchmark ab?

Die Specs von Intels Xe-HPG DG2

Die in Geekbench geführte Grafikkarte wird als »Intel Gen12 Desktop Graphics Controller« bezeichnet, wobei Gen12 der Hinweis auf die Xe-Architektur ist. Dazu werden 512 Compute Units angegeben, die bei bei Intel Execution Units (EUs) heißen. Jede EU ist dabei mit acht Shadereinheiten bestückt sind.

In Summe ergeben sich so 4.096 Shader- beziehungsweise Rechenkerne. Nvidias und AMDs Pendants werden übrigens CUDAs respektive Stream-Prozessoren genannt. Die RTX 3090 kommt auf 10.496 Shader, die RX 6900 XT auf 5.120 Shader.

Die Zahl der Rechenkerne ist jedoch kaum sinnvoll vergleichbar, was RTX 3090 und RX 6900 XT belegen, die sich in der Praxis auf Augenhöhe befinden. Lest hierzu unseren ausführlichen Test zur RX 6900 XT im Vergleich mit RTX 3090 und RTX 3080. Wie die RTX 3090 überhaupt auf 10.496 Kerne kommt, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

64 4 Mehr zum Thema Nvidia erklärt, wie das möglich ist

Videospeicher: Neben der hohen Kernzahl, bietet Intels DG2 den Daten von Geekbench zufolge 12,6 GByte Videospeicher. Gerade bei Einträgen zu frühen Testsamples spuckt Geekbench aber gerne mal nicht ganz korrekte Zahlen aus, weshalb wir von 12,0 GByte und GDDR6-Modulen ausgehen. Die maximale Taktrate der GPU wird zudem mit 1,8 GHz angegeben.

Die Specs im Überblick

Name: Intel Xe-HPH DG2 (Gen12)

Intel Xe-HPH DG2 (Gen12) Recheneinheiten: 512 Execution Units respektive 4.096 Shader

512 Execution Units respektive 4.096 Shader Taktrate: maximal 1.800 MHz

maximal 1.800 MHz Videospeicher: 12,0 GByte, vermutlich GDDR6

So weit, so beeindruckend. Anders sieht das bei den Benchmark-Ergebnissen aus: Der OpenCL-Score von Xe-DG2 liegt bei wirklich schlechten 7.943 Punkten. In den Charts muss man sehr weit nach unten scrollen, um ein vergleichbares Ergebnis zu finden. Erst die Geforce GTX 560 liefert mit 7.981 Punkten einen Treffer - und die ist über zehn Jahre alt.

Benchmarks haben noch keine Aussagekraft

Auf den ersten Blick sind das natürlich erschreckende Werte. Nur um das noch einmal zu verdeutlichen: Nvidias RTX 3090 kommt auf 205.553, AMDs RX 6900 XT auf 164.218 Punkte.

Dazu muss allerdings gesagt werden, dass es sich bei der geführten Grafikkarte um ein sehr frühes Testsample handeln dürfte, dessen Treiber ganz sicher noch keine Optimierung erfahren haben. Die finale Version wird sich in anderen Regionen bewegen.

Ob Intel direkt zu Nvidia und AMD im High-End-Segment aufschließen kann, ist dennoch zweifelhaft. Wir rechnen eher damit, dass sich DG2 zunächst »nur« mit Einsteigermodellen der Konkurrenz messen können wird - was für einen Quereinsteiger immer noch ein hervorragendes Ergebnis wäre.

GameStar-Talk: Dass die Zahl der Rechenkerne, wie oben beschrieben, nicht allein über die Performance entscheidet, belegt auch der Kampf auf Augenhöhe zwischen Nvidia Geforce RTX 3080 und AMD Radeon RX 6800 XT.