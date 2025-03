Kostenlos am Wochenende: Auf Steam könnt ihr gerade eine der besten Städtebausimulationen gratis ausprobieren

Cities: Skylines gehört zu den besten Städtebausimulationen der letzten Jahre.

Der Spring Sale mag zwar beendet sein, aber das bedeutet nicht, dass Steam nicht noch andere Asse im Ärmel hat. Dieses Wochenende wird ein runder Geburtstag gefeiert und das dürfte vor allem Möchtegern-Bürgermeister und Hobby-Städteplaner freuen.

Cities: Skylines ist dieses Wochenende kostenlos

4:15 Nach 10 Jahren feiert sich Cities: Skylines selbst, aber die Geschenke bekommt ihr

Genre: Städtebausimulation | Release: 2015 | Kostenlos bis: 24. März Kostenlos spielen auf Steam

Genau 10 Jahre später ist Cities: Skylines zum richtigen Städtebau-Klassiker geworden. Seit 2015 werden Straßennetze ausgebaut, Industriezentren errichtet und auf Bürgerproteste reagiert.

Die eifrige Community hat dabei auch noch ordentlich mitgebastelt und via Steam-Workshop unzählige Mods erstellt. Darunter befinden sich neben über 50.000 neuen Gebäuden tausende Grafiksets für eure Stadtviertel und etlichen Stellschrauben für den Straßenverkehr.

Aber auch an offiziellen Erweiterungen wurde nicht gespart. Mit den Jahren hat sich ein beachtlicher Berg an DLCs angehäuft. So finden beispielsweise Naturkatastrophen den Weg in eure Metropolen, aber auch öffentliche Verkehrsmittel und diverse Grünanlagen.

Cities: Skylines hat sich in unserer Liste der besten Städtebausimulationen einen verdienten neunten Platz gesichert und unser Redakteur Martin Deppe schwärmt noch heute vom damaligen Überraschungshit:

Wer nach dem Gratiswochenende überzeugt ist, hat außerdem noch bis zum 31. März die Gelegenheit Cities: Skylines für unter 3 Euro einzusacken. Auch die über 60 DLCs sind gerade noch zu unterschiedlichen Rabatten erhältlich.

Die Liste der Erweiterungen ist allerdings mindestens genauso lang, wie die Schlange vorm Bürgeramt. Es empfiehlt sich daher, gründlich zu gucken, welche Erweiterungen sich wirklich für euch lohnen. Wenn ihr dennoch alle haben wollt, wurde zum Jubiläum die Möglichkeit eingeführt, gegen einen monatlichen Betrag von 10 Euro Zugriff auf alle DLCs zu erhalten.