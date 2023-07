Kostenlos bei Epic: Jetzt gibt's ein Spiel geschenkt, das schon auf Steam begeistert

Grime ist einfach super. Gilt für die britische Musikrichtung, aber natürlich auch für das 2021er Videospiel, das damals kaum jemand auf dem Schirm hatte. Und es ist auch leicht, Grime zu übersehen: Der Markt an Metroidvanias, die Dark Souls mit knackiger 2D-Erkundung kombinieren, wirkt manchmal ziemlich übersättigt. Die paar großen Platzhirsche der Marke Dead Cells und Hollow Knight kennen die Leute noch, danach wird es schnell schwummrig, weil freilich auch viel Schrott erscheint.

Nicht so Grime, das aktuelle Gratisspiel im Epic Games Store. Auf Steam steht das Spiel seit Jahren bei 86 Prozent positiven Reviews, die Leute feiern es für sein Setting, für die fordernden Kämpfe und die schaurige Dark-Souls-Atmosphäre. Also klären wir mal die wichtigsten Fakten für euch.

Was ist Grime und für wen lohnt es sich?

1:51 Grime - Launch-Trailer des Metroidvania-Plattformers - Launch-Trailer des Metroidvania-Plattformers

Genre: Metroidvania | Release: 2. August 2021 | Entwickler: Akupara Games Zum kostenlosen Spiel

Wie gesagt: Grime ist ein Metroidvania, ihr erkundet also in 2D-Ansicht eine riesige Welt, zerkloppt Gegner, weicht im Richtung Moment aus und pariert gegnerische Schläge. Die Dark-Souls-Anleihen muss niemand lange suchen: Die Geschichte wird kryptisch erzählt, ihr trefft haufenweise groteske Kreaturen, sterbt Dutzende Tode in Bossfights und so weiter. Aber immerhin verliert ihr nach dem Ableben nicht alle Erfahrungspunkte, könnt also bequem eure Angriffs- und Verteidigungswerte boosten, um die eigenen Chancen zu erhöhen.

Leider klingen solche Metroidvanias auf dem Papier immer sehr generisch, weil es einfach recht viele davon gibt, also schaut euch am besten den Trailer weiter oben an, um zu entscheiden, ob Grime euch Spaß machen könnte.