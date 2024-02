Kostenlos bei Epic: Jetzt gibt's einen Steam-Geheimtipp mit 92 Prozent positiven Reviews gratis

Hinter solch schicken Türen verbergen sich knackige Rätselaufgaben.

Es ist mal wieder Donnerstag und ihr wisst, was das bedeutet: Im Epic Games Store gibt's ein neues, kostenloses Spiel abzugreifen! Diese Woche tauchen wir in eine Welt voller Rätsel und Magie ein, denn euch wird das Puzzle-Abenteuer Doors: Paradox geschenkt.

Kostenlos bei Epic: Doors: Paradox

1:07 Doors: Paradox zeigt, wie kreativ Rätselraten sein kann

Genre: Rätselspiel | Entwickler: Big Loop Studios | Kostenlos sichern & behalten bis: 8. Februar (zum Spiel im Epic Games Store)

Doors: Paradox ist ein entspannendes Diorama-Puzzle-Escape-Spiel, das euch in eine Welt voller Magie, aber auch voller Kopfzerbrechen entführt. In über fünf Stunden Spielzeit werdet ihr von der Zeitreiseführerin Zula, einer schwarzen Katze, durch mysteriöse Dioramen geführt. Von einem malerischen Wald über eine fruchtbare Wüstenoase bis hin zur Zukunft – jedes Level soll einzigartige Herausforderungen bieten.

In diesem Spiel ist eure Aufgabe klar: Spielerisch erwartet euch eine breite Palette an kniffligen Rätseln, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Rätselfans fordern sollen. Löst die Rätsel, öffnet die Tür und reist zum nächsten spannenden Ort – die Levels erinnern ein wenig an kleine Escape-Rooms. Beim Knobeln sollt ihr zudem einige Geheimnisse im Rahmen einer spannenden Geschichte aufdecken.

Und auch optisch können sich die insgesamt 58 Levels in den 13 verschiedenen Welten von Türchen: Paradox (so der knuffige deutsche Titel) sehen lassen, denn jedes Diorama wirkt wie ein kleines Kunstwerk.

Bei den Spielerinnen und Spielern auf Steam kommt Doors: Paradox hervorragend an, 92 Prozent der knapp 700 Reviews fallen positiv aus:

Unfaßbar spannend und macht süchtig Bubbele

Die Rätsel haben genau den richtigen Schwierigkeitsgrad für Gelegenheitsspieler, die sich entspannen und abschalten wollen. Die Grafik ist wunderschön. Lily

Sehr unterhaltsam und entspannend. Jedes Rätsel (Tür) ist völlig unabhängig von den anderen, sodass du jederzeit einsteigen und zwei oder drei weitere spielen kannst. Wie Popcorn essen :) CrazyBlend

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr euch bereits in die magischen Welten von Türchen: Paradox gewagt und könnt es den anderen Lesern empfehlen? Habt ihr vielleicht sogar einige Tipps für angehende Rätsellöser? Dann scrollt nach unten, haut in die Tasten und lasst uns, wie immer, eure Meinung immer im Kommentarbereich wissen!