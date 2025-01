Ein buchstäblich malerisches Singleplayer-Juwel gibt's ab sofort bei Epic geschenkt

Kann man die Katze streicheln? Um das herauszufinden, müsst ihr euch das Gratis-Spiel im Epic Games Store sichern.

Im Epic Games Store gibt es diese Woche etwas für die Künstler und Fans von Studio Ghibli unter euch. Das Geschenk dieser Woche heißt Behind the Frame: Das schönste Bild und ist eines der wenigen Spiele auf der Welt, bei dem ihr ein Barett vor dem Bildschirm tragen könnt, ohne dabei doof auszusehen.

Kostenlos bei Epic - Behind the Frame: Das schönste Bild

1:03 Behind the Frame ist eine interaktive Geschichte rund um die Malerei

Genre: Puzzle-Adventure | Entwickler: Silver Lining Studio | Release: 25. August 2021

Behind the Frame ist eine interaktive Geschichte, die sich um eine junge, aufstrebende Künstlerin dreht. Die Pinselführung übernehmt natürlich ihr als Spieler und ihr steht kurz davor, euer bestes Bild in einer Galerie auszustellen.

Im Point-and-Click-Adventure steht das Malen natürlich im Mittelpunkt. Um an einem Bild zu arbeiten, müsst ihr mit der Maus die richtige Farbe auswählen und den korrekten Bereich auf dem Bild nachziehen.

Frei mit der Hand malen müsst ihr also nicht. In eurem Notizbuch und in der Umgebung finden sich Hinweise zur gewünschten Bildkomposition. Der Weg dorthin ist mit kleinen Rätseln versehen.

Neben eurem künstlerischen Schaffen müsst ihr natürlich auch eure Mahlzeiten zubereiten und einnehmen oder eine kreative Kaffeepause einlegen, um neue Inspiration zu erhalten.

Der Grafikstil erinnert bewusst an die Animeproduktionen von Hayao Miyazaki und Studio Ghibli. Die Animationen und auch alles andere im Spiel sind alle von Hand gezeichnet.

Auf Metacritic steht das Spiel bei einer Durchschnittswertung von 73. Grundsätzlich kommt die spielbare Story gut an, ist einigen Kritikern aber schlicht zu kurz. Auf Steam scheint das aber die wenigsten Nutzer zu stören, von den gut 4.400 Rezensionen sind 95 Prozent positiv.

Um Behind the Frame: Das schönste Bild genießen zu können, müsst ihr selbst kein großer Maler sein, sondern nur die Rätsel im Spiel lösen können. Wenn euch der Ghibli-Stil gefällt und ihr Spaß an entspannten Adventures habt, kann euch Behind the Frame einen verregneten Nachmittag versüßen.

Wie immer habt ihr eine Woche Zeit, also bis zum 30. Januar 2025 um 17:00 Uhr, euch das kostenlose Spiel im Epic Games Store zu sichern.