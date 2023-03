Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die beiden neuen Spiele-Geschenke?

Epic schenkt euch diese woche epische Gefechte mit Schlachtschiffen.

Jeden Donnerstag dürft ihr euch beim Epic Games Store wieder ein Geschenk abholen, diese Woche sogar sind es aber sogar zwei. Für wen sich kostenlose Inhalte und Spiele dieses Mal lohnen, zeigen wir euch in unserem Artikel. Wenn euch die Geschenke nicht überzeugen, dann bleibt immer noch die offene Beta von Diablo 4 am Wochende:

World of Warships Starter Paket

6:02 U-Boot-Alarm: In World of Warships wird jetzt auch unter Wasser gekämpft

Genre: Action-Simulation | Releasejahr: 2015 | Entwickler: Wargaming Zum kostenlosen Inhalt

World of Warships überträgt das Konzept des erfolgreichen World of Tanks auf die Hohe See. Statt Kettenfahrzeugen steuert hier alles vom wendigen Torpedoboot bis zum mächtigen Schlachtschiff und tretet in Multiplayer-Gefechten gegeneinander an. Erst vor einigen Monaten kamen außerdem U-Boote als neue Schiffs-Klasse in die Action-Simulation.

Da World of Warships ein Free2Play-Spiel ist, gibt es im Store ledigliche ein Einsteiger-Paket kostenlos. Es enthält das Premium-Schlachtschiff Ishizuchi und andere Ingame-Gegenstände, für die ihr sonst Geld bezahlen müsstet. Ihr könnt das Paket allerdings nur nutzen, wenn ihr World of Warships über ein bei Epic erstelltes Spielerkonto spielt.

Für wen geeignet? Das Paket ist vor allem für diejenigen nützlich, die neu in World of Warships einsteigen. Wenn ihr bereits World of Tanks oder World of Warplanes gespielt habt, und ihr schon immer mal ein riesiges Schlachtschiff steuern wolltet, dann lohnt es ich vielleicht, mit dem Paket anzufangen.

Chess Ultra

Wer gern Schach spielt kann mit Chess Ultra auch gegen den Computer antreten, mit schicker Grafik.

Genre: Schachspiel | Releasejahr: 2017 | Entwickler: Ripstone Zum kostenlosen Spiel

Natürlich wird diese Woche auch die Vollversion eines Spiels im Epic Store verschenkt. Bei Chess Ultra handelt es sich wenig überraschend um ein Schachspiel, bei dem ihr in verschiedenen Modi gegen die KI oder echte Spieler antreten könnt. Wer besonders motiviert ist, kann sich sogar mit gewerteten Spielen in einer Rangliste hocharbeiten. Für eine kleine Knobelei zwischendurch könnt ihr außerdem Schachrätsel lösen.

Für wen geeignet? Um mit Chess Ultra etwas anfangen zu können, müsst ihr natürlich Schach spielen können oder es zumindest lernen wollen. Grafisch kann sich das Spiel immerhin sehen lassen.

Wie gefallen euch die kostenlosen Spiele und Inhalte dieser Woche? Winkt ihr eher dankend ab, oder seid ihr sogar Schachmeister auf der Suche nach einer Herausforderung? Auf welches Gescenk hofft ihr als nächstes? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!