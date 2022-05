Wie jeden Donnerstag erwartet euch auch diese Woche ein frisches Gratisspiel im Epic Games Store. Dieses mal bekommen Fans von Strategie- und Brettspielen ein echtes Highlight spendiert, denn mit Terraforming Mars wartet eines der besten Brettspiele in seiner PC-Fassung auf euch.

Das ist Terraforming Mars

Wer sich für Brettspiele interessiert, wird den Namen sicherlich kennen: Das Tabletop Terraforming Mars erschien 2016 und ist laut den Nutzern von Boardgamegeek.com aktuell das fünftbeliebteste Brettspiel. An erster Stelle steht übrigens Gloomhaven, auf das auch GameStar-Chefredakteur Heiko regelmäßig Loblieder singt:

Im Epic Store bekommt ihr nun die digitale Version von Terraforming Mars: Als CEO eines Weltraumunternehmens liefert ihr euch einen Wettstreit mit anderen Konzernen, die alle darum wetteifern, den Mars in einen bewohnbaren Planeten zu verwandeln.

Diese setzen Unmengen von Ressourcen und innovative Technologien ein, um die Temperatur zu erhöhen, eine Atmosphäre zum Atmen sowie Städte und Ozeane voller Wasser zu schaffen – also all das, was wir Menschen zum Überleben brauchen

Doch wie spielt sich das? Terraforming Mars ist eine rundenbasierte Mischung aus Karten- und Brettspiel. Von eurem Anfangskapital kauft ihr Karten, die euch beim Ausspielen verschiedene Ressourcen oder Boni gewähren.

Wie das in der Praxis genau funktioniert, seht ihr im Trailer:

Strategisches Vorgehen ist wichtig: Manche Karten können nur ausgespielt werden, wenn bestimmten Temperaturen herrschen oder ein gewisser Sauerstoffgehalt erreicht wurde. Mächtigere Karten, die euch jede Runde viele Ressourcen oder besonders starke Boni gewähren, haben dabei natürlich höhere Anforderungen.

Um eure Konkurrenz auszustechen, müsst ihr am Ende der Partie die meisten Siegpunkte gesammelt haben, die ihr für das Bauen von besonders anspruchsvollen Projekten bekommt.

Für wen lohnt sich der Download?

Terraforming Mars lohnt sich für alle, die gerne Strategietitel spielen, in denen es nicht auf schnelle Reaktionen ankommt. Stattdessen müsst ihr euch schon in der Kaufphase der Spielkarten eine grundlegende Taktik zurechtlegen und diese im Laufe der Partie immer wieder anpassen.

Auch Kenner der Brettspielvorlage kommen hier auf ihre Kosten, denn einige lästige Aufgaben wie das Zählen von Ressourcen übernimmt der Computer.

Allerdings müsst ihr auch frustresistent sein: Viele Spieler klagen, dass die PC-Umsetzung auch über vier Jahre nach Release immer noch von ziemlich vielen Bugs geplagt wird. Mal soll das Benutzerinterface einfrieren, ein anderes Mal das komplette Spiel abstürzen.

Kennt ihr die Brettspielvorlage und werdet euch nun auch die digitale Version sichern? Oder wollt ihr einfach herausfinden, warum tausende Spieler so begeistert davon sind? Schreibt es uns in die Kommentare!