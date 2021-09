Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratisspiele?

Es ist mal wieder Donnerstag - und wie jede Woche erwarten euch auch am 16. September 2021 wieder zwei kostenlose Spiele im Epic Games Store. Heute gibt es zum einen der actionreiche Plattformer Speed Brawl und zum anderen das rundenbasierte Sci-Fi-Strategiespiel Tharsis.

Wie lange gilt das Angebot? Speed Brawl und Tharsis könnt ihr euch vom 16. bis 23. September um jeweils 17 Uhr eurer Sammlung hinzufügen. Danach dürft ihr die beiden Spiele dauerhaft behalten und könnt sie jederzeit erneut installieren.

Das Sichern der Spiele ist wie immer kostenlos, aber lohnt sich der Download für euch überhaupt? Wir klären euch auf!

Hier geht's zum Download!

Tharsis

Worum geht's? Im rundenbasierten Strategiespiel Tharsis übernehmt ihr die Kontrolle über eine Weltraumexpedition auf dem Weg zum Mars, wobei die Crew möglichst heile und das Raumschiff möglichst intakt dort ankommen soll.

Damit das einigermaßen klappt, werdet ihr jede Runde vor schwierige Entscheidungen gestellt - denn die Exkursion verläuft natürlich nicht ohne das ein oder andere Disaster. Der Erfolg hängt dabei zum Großteil vom Zufall ab, denn wie in einem Tabletop-Rollenspiel entscheiden Würfelwürfe über Erfolg und Misserfolg eurer Aktionen. Und wenn alle Stricke reißen, muss sogar mal ein Crewmitglied geopfert und verspeist werden.

Für wen lohnt sich Tharsis? Wenn ihr den Zufall mögt und eine echte Herausforderung sucht, könnte Tharsis das richtige Spiel für euch sein, denn selbst auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad ist es knallhart. Außerdem bietet das Spiel viel taktische Tiefe und strategischen Anspruch, trotz Würfelmechaniken.

Speed Brawl

Link zum YouTube-Inhalt

Worum geht's? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Erde von fiesen Aliens, den Seleniten, angegriffen. Die Menschheit gewann diesen Krieg und hält sich seitdem ganze Horden von Außerirdischen als Sklaven, die ihnen fortan alle Arbeiten abnahmen. Die nun gelangweilten Menschen haben sich daraufhin einen neuen Sport ausgedacht: Den namensgebenden Speed Brawl, bei dem es darum geht, möglichst viele Seleniten in kurzer Zeit zu eliminieren.

Im Spiel seit ihr ein Wettkämpfer und müsst in diesem 2D-Plattformer durch über 50 Arenen springen und rennen - wahlweise sogar im lokalen- oder Online-Koop mit Freunden - und dabei Unmengen an Aliens ausradieren. Das ganze Spielt sich wie eine Mischung aus Rennspiel, 2D-Fighting-Game und Jump and Run. Je schneller ihr unterwegs seid, desto mehr Schaden teilt ihr aus.

Für wen lohnt sich Speed Brawl? Neben coolen Charakterdesigns, klasse Animationen und einem fetzigen Soundtrack bietet der Titel vor allem ein ausgeklügeltes Kampfsystem. Wer sich dort richtig einarbeitet, kann auf die Jagd nach Bestzeiten gehen - alle anderen bekommen eine unterhaltsame Story-Kampagne, deren kurze Level ein idealer Snack für alle Freunde von rasantem Gameplay sind.

27 7 Mehr zum Thema Titan Quest und Jagged Alliance gratis

Falls ihr noch nicht genug von kostenlosen Spielen habt: Aktuell könnt ihr euch für euren Steam Account das Oldschool-Taktikspiel Jagged Alliance sowie das immer noch beliebt Action-Rollenspiel Titan Quest sichern.