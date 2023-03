Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die beiden Gratis-Spiele?

Bei Epic könnt ihr euch jede Woche mindestens ein kostenloses Spiel abholen.

Es ist wieder einmal so weit: Epic verschenkt ab sofort für eine Woche zwei Spiele, die ihr abholen und für immer behalten könnt. Einzige Voraussetzung ist natürlich ein Konto beim Epicg Games Store. Wir stellen euch beide Titel kurz vor und verraten, für wen sie sich lohnen könnten.

The Silent Age

1:13 The Silent Age: Postapokalyptisches Abenteuer mit 70er-Flair zeigt seine Welt im Trailer

Genre: Point & Click Adventure | Releasejahr: 2015 | Entwickler: House on Fire Zum kostenlosen Spiel

Das Setting von The Silent Age ist wohl ziemlich einzigartig: Spielfigur Joe lebt eigentlich in den 70er-Jahren, reist aber unverhofft in die Zukunft, genauer gesagt ins Jahr 2012. Zu diesem Zeitpunkt ist die Erde zerstört und die Menschheit ausgestorben. Ihr aber müsst nun herausfinden, was geschehen ist, um so vielleicht diese düstere Zukunft noch abwenden zu können.

In dem recht kurzen Point & Click Adventure, das ihr an einem Nachmittag durchgespielt habt, müsst ihr eure Umgebung erkunden und Rätsel lösen, um weiterzukommen. Auf Steam ist der Titel ziemlich beliebt und kann 93 Prozent der Spielerinnen und Spieler überzeugen.

Für wen geeignet? The Silent Age überzeugt vor allem mit seiner unterhaltsamen Geschichte, der gelungenen Atmosphäre und den kurzweiligen Rätseln. Wenn euch das genug ist und ihr weder filmreife Action noch überaus herausfordernde Kniffeleien braucht, dann sind ein paar Stunden gut investiert.

Tunche

0:49 Tunche - Trailer: Koop-Beat'emUp im Regenwald

Genre: Action-Roguelike | Releasejahr: 2021 | Entwickler: Leap Game Studios Zum kostenlosen Spiel

Tunche handelt von einem gleichnamigen Naturwesen, dass in der Geschichte verrückt geworden ist und nun den Regenwald mit bösen Kreaturen überschwemmt. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen von fünf Charakteren und kämpft euch mit deren speziellen Fähigkeiten durch den Dschungel.

Dabei spielen jedoch auch Roguelike-Elemente eine Rolle, wenn ihr sterbt, müsst ihr also von vorn anfangen. Ihr könnt euch jedoch Unterstützung holen und mit bis zu 3 Freunden losziehen. Bei Steam erhält Tunche relativ gute Bewertungen, wird jedoch auch kritisiert, da es sehr repetitiv sein soll.

Für wen geeignet? Wenn ihr Freude an Beat'em'Up und anderen Kampfspielen habt, euch die Optik von Tunche gefällt und ihr von Roguelike-Elementen nicht frustriert werdet, spricht kaum etwas dagegen, das Spiel auszuprobieren.

Gefällt euch eines der beiden kostenlosen Spiele dieser Woche? Könnt ihr einen Titel vielleicht sogar selbst empfehlen, oder davon abraten? Schreibt es gerne in die Kommentare!