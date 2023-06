Kostenlos bei Steam und Epic: Diese 7 Spiele sind geschenkt oder gratis spielbar

Call of Duty MW2 ist gerade kostenlos bei Steam spielbar.

Es ist mal wieder so weit: Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch wieder ein ganzer Haufen kostenloser Spiele, die ihr euch dauerhaft sichern oder zumindest für eine bestimmte Zeit ohne Einschränkungen gratis spielen könnt.

Da es diesmal wirklich viele Free Weekends und Gratisaktionen gibt, springen wir direkt ohne großes Vorgeplänkel hinein.

Highlight der Woche: Call of Duty: Modern Warfare 2

1:09 Warzone 2 zeigt erstmals Gameplay auf der neuen Map Vondel

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Infinity Ward | Kostenlos spielbar bis: 26. Juni (Steam)

Kürzlich sind Call of Duty Modern Warfare 2 sowie der Battle Royale-Ableger Warzone 2 in ihre vierte Season gestartet, aus diesem feierlichen Anlass gibt’s deshalb mal wieder die Möglichkeit, den Multiplayer für rund eine Woche gratis zu spielen.

Wer schon mal ein CoD gespielt hat, weiß, was man erwarten kann: schnelle Feuergefechte auf vielen verschiedenen Maps, mit noch mehr Waffen. Mit Season 4 sind noch einmal zwei neue Schießeisen hinzugekommen, das Tempus Razorback -Sturmgewehr und die ISO 45 -Maschinenpistole.

Die Gratis-Aktion läuft ab sofort, ihr könnt am PC via Steam und Battle.net teilnehmen. PlayStation- und Xbox-Konsoleros finden den Download im entsprechenden Store.

Weitere Gratis-Spiele

The Hunter: Call of the Wild: In dieser Jagdsimulation schlecht ihr mit Flinte und diversen Werkzeugen bewaffnet durchs Gebüsch, um Wild mit dem perfekten Blattschuss zu erlegen.

Kostenlos sichern & behalten bis: 29. Juni (Epic Games Store)

Tell Me Why: Das emotionsgeladene Story-Abenteuer der Life-is-Strange-Macher gibt's passend zum Pride Month geschenkt.

Kostenlos sichern & behalten bis: 29. Juni (Steam)

2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

Hell Division 2: In diesem Shooter steuert ihr Drohnen und führt Luftschlachten in einer Cyberpunk-Stadt.

Kostenlos sichern & behalten bis: unbekannt (GOG)

Stellaris: Das Lieblingsspiel von GameStar-Veteran Michael Graf bietet grandiose Globalstrategie im Weltraum und lässt euch euer eigenes Space-Imperium errichten.

Kostenlos spielbar bis: 26. Juni (Steam)

1:20 Die Sci-Fi-Strategie Stellaris zeigt sich im Trailer zu Galactic Paragons gewohnt episch

Football Manager 2023: In der komplexesten und umfangreichsten Fußballmanagersimulation der Welt könnt ihr euer Lieblingsteam mit Taktikverständnis und klugen Transfers bis zur Meisterschaft und internationalen Titeln führen.

Kostenlos spielbar bis: 26. Juni (Steam)

Conan Exiles: Das Multiplayer-Survivalspiel ist eine riesige Sandbox mit Basisbau, Crafting und der starken Lizenz zu den Barbaren-Büchern von Robert E. Howard.

Kostenlos spielbar bis: 26. Juni (Steam)

Jetzt seid ihr gefragt: Wie verbringt ihr das kommende Wochenende? Ein bisschen Ballern in Call of Duty MW2? Fußballfieber mit der U21-Europameisterschaft und Football Manager 2023? Oder pfeift ihr auf die Gratisaktionen und spielt stattdessen weiter Diablo 4 oder das frisch erschienene Final Fantasy 16? Schreibt es uns in die Kommentare!