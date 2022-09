Kostenlos bei Steam und Co.: Dieses Wochenende gibt es vier Spiele gratis und drei Demos

Was gibt es bei Steam, Epic und Co. gerade kostenlos? Auch dieses Wochenende könnt ihr ein paar Titel für lau anspielen oder sogar für immer behalten. Strategie-Perlen, Action-Roguelikes und Party-Spiele sind mit von der Partie. Die meisten Geschmäcker werden also bestimmt zufriedengestellt werden.

Aber lasst uns nicht weiter Zeit vergeuden und fangen wir an:

Highlight der Woche: Crusader Kings 3

Genre: Globalstrategie| Entwickler: Paradox Interactive | Release: 1. September 2020 | Kostenlos spielbar bis: 12. September 2022

Das Mittelalter war schon eine faszinierende Epoche. Intrigen, Inzest, Religionskriege und noch hunderte weitere spannende Dinge machen diesen Zeitabschnitt so interessant. Crusader Kings 3 bringt all diese verschiedenen Facetten des Mittelalters so gut wie kaum ein anderes Spiel zusammen.

Jede Runde kann anders werden: Wollt ihr als kannibalischer Heide Europa erobern und den Papst essen? Mit genug Geduld geht das! Oder seid ihr mehr darauf aus, eure Dynastie zu stärken und schwängert dafür sogar eure hochintelligente Schwester? Auch möglich! Vielleicht sterbt ihr aber auch unspektakulär und unvorhersehbar auf der Jagd, weil ihr vom Pferd gefallen seid.

Ihr merkt: Crusader Kings 3 ist zwar in erster Linie ein Strategiespiel, hat aber im Kern eine ganze Ladung an Rollenspielelementen parat und das wird auch sicher nicht weniger. Passend zum neuen Addon Friends & Foes könnt ihr den Globalstrategie-Hit auf Steam fürs Wochenende kostenlos spielen. Den Trailer zum DLC seht ihr hier unten:

Für alle Game-Pass-Nutzer noch ein kleiner Hinweis: Crusader Kings 3 ist auch in Microsofts Angebot mit enthalten!

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende:

Star Citizen: Passend zum Ship-Showdown-Event, bei dem Spieler über ihre liebsten Schiffe und Vehikel abstimmen können, ist der Sci-Fi-Multiplayer für ein paar Tage kostenlos spielbar.

Kostenlos spielbar bis: 15. September (Hier geht’s zum Angebot)

Hundred Days: Epics allwöchentliche Gratis-Aktion hält dieses mal ein kleines Aufbau-Spiel bereit, in dem ihr zum Winzer werdet und euer eigenes Weingut erschafft. Wenn ihr euch den Titel im Zeitrahmen schnappt, dürft ihr ihn auch für immer behalten.

Kostenlos abholbar bis: 22. September (Hier geht’s zum Angebot)

Block’Em: In diesem Partytitel für zwei bis vier Spieler spielt ihr farbige Klötze, die … farbige Klötze erschaffen können. Wer als Erster den Weg zum Ziel baut und erreicht, gewinnt!

Kostenlos spielbar bis: 12. September (Hier geht’s zum Angebot)

Disney Dreamlight Valley: Disneys Lebenssimulation mit all den bekannten Charakteren wie Mickey Maus, Arielle und Co. ist erst vor wenigen Tagen im Early Access erschienen. Ihr könnt nun kostenlos euren Avatar erstellen, mehr aber leider nicht. Der Titel ist übrigens auch im Game Pass enthalten.

Kostenlos spielbar bis: Unbekannt (Hier geht’s zum Angebot)

The Shadow Government Simulator: Der Titel ist zwar noch nicht erschienen, den Prolog könnt ihr aber jetzt schon ausprobieren! In dieser Rundenstrategie versucht ihr mit einer Geheim-Organisation die Weltherrschaft an euch zu reißen.

Kostenlos spielbar bis: Unbekannt (Hier geht’s zum Angebot)

Wann der Titel erscheint, ist unklar. Da hinter The Shadow Government der Publisher PlayWay steht, ist auch noch nicht klar, ob es überhaupt veröffentlicht wird. Mehr zu PlayWays fragwürdiger Marktstrategie erfahrt ihr in unserem Artikel. Außerdem haben uns über den Publisher in einer Podcast-Folge unterhalten:

Link zum Podcast-Inhalt

Soulstone Survivors: Auch das Roguelike ist noch nicht erschienen, den Prolog dieser Fantasy-Action könnt ihr aber jetzt schon spielen. Der Titel soll noch dieses Jahr erscheinen.

Kostenlos spielbar bis: Unbekannt (Hier geht’s zum Angebot)

Werdet ihr eines der Spiele dieses Wochenende antesten oder habt ihr schon ein anderes Spiele-Projekt in Aussicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!