Kostenlos bei Epic: Nächste Woche gibt es gleich drei Spiele geschenkt

Nächsten Donnerstag um 17 Uhr ist es wieder so weit und die kostenlose Spiele im Epic Store werden durchrotiert. Ab diesen Zeitpunkt stehen euch sogar drei kostenlose Spiele zur Verfügung, weswegen wir im folgenden Text klären, für wen sich das Gratis-Angebot überhaupt lohnt.

Um es schon einmal vorwegzunehmen: Bei den drei Spielen handelt es sich Highlights für Fans von Point&Click-Adventures - und zwar Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth und The First Tree.

Damit ihr auf das Angebot zugreifen könnt, benötigt ihr lediglich einen Epic Account. Im Anschluss könnt ihr euch die drei kostenlosen Spiele wie gewohnt im Epic Store downloaden. Das Angebot steht euch vom 15. bis zum 22. April 2021 zur Verfügung.

Diese drei Spiele gibt's nächste Woche kostenlos bei Epic

Deponia: The Complete Journey

Genre: Point & Click | Entwickler: Daedalic Entertainment | Plattform: PC | Release: 08. Juli 2014

Was für ein Spiel ist Deponia? Deponia ist wohl eines der bekanntesten deutschen Point & Click-Adventures. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des chaotischen Protagonisten Rufus, der von dem Schrottplaneten Deponia zu fliehen versucht. Seiner tollpatschigen Natur geschuldet, verläuft der Plan aber alles andere als erwartet. Mit eurem Mauszeiger bewaffnet, gilt es euch durch die kunterbunte Welt zu klicken, Rätsel zu lösen und den schrägen Humor des Spiels zu genießen.

Deponia: The Complete Journey beinhaltet die ersten drei Teile der Deponia-Saga und verbindet diese zu einem geschlossenen Abenteuer. Die neueste Fortsetzung Deponia Doomsday ist hier leider nicht enthalten. Dafür gibt es aber noch satte vier Stunden Entwicklerkommentare obendrauf, neue Gameplay-Features, versteckte Sammelitems, Linux-Support und mehr.

Für wen eignet sich Deponia? Das Spiel bietet sich in erster Linie für Rätselfreunde und Spieler an, die es etwas ruhiger mögen. Auch für Leute die bereits Deponia-Erfahrung gesammelt haben, dürfte The Complete Journey mit seinen Zusatzinhalten einen neuen Ansatz schaffen, sich erneut in die Rolle von Rufus zu schwingen.

47 1 Mehr zum Thema Deponia Doomsday im Test - Day of the Doomtacle

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Genre: Point & Click | Entwickler: Daedalic Entertainment | Plattform: PC, PS4, Xbox One, iOS, Android | Release: 15. August 2017

Was für ein Spiel ist The Pillars of the Earth? Hierbei handelt es sich um eine Videospieladaption des internationalen Bestseller-Romans »Die Säulen der Erde«. Das Spiel entführt euch ins mittelalterliche England des 12. Jahrhunderts. Wie auch schon im Buch steht die Handlung um den Baumeister Tom Builder im Mittelpunkt, der in der fiktiven Stadt Kingsbridge eine Kathedrale erbauen will.

In die Rolle von Tom schlüpft ihr jedoch nicht, sondern übernehmt abwechselnd die Kontrolle über drei Personen aus seinem näheren Umfeld. Jack, Aliena und Philip unterscheiden sich sehr durch ihren sozialen Stand und werfen jeweils einen anderen Blick auf das Geschehen. Darüber hinaus besticht das Spiel durch wunderschön-gezeichnete Charaktere und stimmungsvolle Hintergrundgrafiken.

Für wen eignet sich The Pillars of the Earth? Anders als in den meisten Point & Click-Adventures, werdet ihr im Spiel nicht mit klassischen Rätseln konfrontiert. Hier geht es hauptsächlich um die Dialoge und Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Letztere wirken sich signifikant auf den weiteren Verlauf des Spiels aus und erlauben es sogar, von der Romanvorlage abzuweichen. Daher empfiehlt sich das Spiel nicht nur für Historien-Liebhaber, sondern dürfte auch für Leser des Buches interessant sein.

21 4 Mehr zum Thema Die Säulen der Erde im Test - Ein Ende mit Strecken

The First Tree

Genre: Adventure | Entwickler: David Wehle | Plattform: PC, PS4, Xbox One, iOS, Android | Release: 15. August 2017

Was für ein Spiel ist The First Tree? Ähnlich wie ein Firewatch oder Journey, möchte The First Tree den Spieler auf emotionaler Ebene abholen. Im Spiel geht es um den jungen Mann Joseph, der wieder Kontakt zu seinem Vater aufnehmen möchte. Joseph erwacht aus einem langen Traum, in dem er eine Füchsin war und beginnt seiner Freundin davon zu erzählen.

Ihr übernehmt die Kontrolle der Füchsin und durchquert eine bunte Traumlandschaft, die in einer stimmungsvollen Low-Poly-Optik gehalten ist. Auf eurem Weg findet ihr Erinnerungsstücke, bei denen es sich um kleine Anekdoten zwischen Joseph und seinem Vater handelt. Joseph erzählt diese Geschichten nach und begleitet euch so durch das ganze Spiel.

Für wen eignet sich The First Tree? Auf der offiziellen Seite wird das Spiel allen Fans von Journey, Gone Home und Firewatch empfohlen. In diesem Spiel steht vor allem die Story im Vordergrund. Das eigentliche Gameplay fällt dadurch etwas mau aus und setzt sich aus einfachen Jump'n'Run-Passagen zusammen. Da das Spiel gerade mal zwei Stunden lang ist, kann es an einem Abend gemütlich gespiet und beendet werden.

12 5 Mehr zum Thema Kostenlose Spiele am Wochenende

Falls ihr euch sonst dafür interessiert, was ihr dieses Wochenende kostenlos spielen könnt, haben wir bereits eine Liste unserer Empfehlungen für euch erstellt. Bei dem aktuellen Gratisspiel im Epic Games Store handelt es sich außerdem ebenfalls um ein Adventure - das sogar gerade erst erschienen ist. Alle Infos zu 3 Out of 10: Season Two haben wir ebenfalls zusammengefasst.