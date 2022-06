Kostenlos bei Steam + Epic: Dieses Wochenende gibt’s 5 Spiele gratis

Ein wichtiger Hinweis: Das Wochenende steht vor der Tür! Doch in vielen Teilen Deutschlands werden Hitze, Starkregen, Gewitter und Hagel erwartet – die perfekte Gelegenheit, um auch im Sommer mal das Wochenende mit seinem PC zu verbringen.

Zum Glück gibt es passenderweise ganze fünf kostenlose Spiele bei Steam und Epic. Wie immer gilt: Einige könnt ihr für immer behalten, andere nur für wenige Tage spielen.

Übrigens läuft seit dieser Woche der große Steam Summer Sale: Die besten Angebote haben wir bereits für euch herausgesucht:

Highlight der Woche: Crimesight

Ihr erinnert euch sicherlich alle noch an den riesigen Hype um Among Us, das Ende 2020 von Millionen Spielern auf Steam oder dem Smartphone gespielt wurde und das Nischen-Genre der Social-Deduction-Spiele salonfähig machte. Auch im Jahr 2022 wollen einige Spiele noch auf diesen Zug aufspringen. Eines davon ist Konamis Crimesight.

Ähnlich wie im Film Minority Report existiert hier in der fiktiven Zukunft ein System, das zukünftige Verbrechen vorhersagen kann. Schon in Kürze soll ein Mord bevorstehen, der die ganze Welt ins Verderben stürzen könnte.

Jetzt kommt ihr ins Spiel: Gemeinsam mit fünf anderen Spielern werdet ihr in eine Villa eingesperrt. Ein Spieler soll den Mord begehen, die anderen müssen ihn verhindern. Genau wie im großen Vorbild müssen verschiedene Aufgaben absolviert werden, damit sich im Laufe des Spiels so langsam herauskristallisiert, wer der Mörder und wer sein Ziel ist.

Wer sich an der Anime-Optik nicht stört und mal eine rundenbasierte Variante des Among-Us-Spielprinzips erleben will, kann Crimesight bis zum 27. Juni 2022 kostenlos auf Steam ausprobieren – immerhin 87 Prozent aller Steam Reviews fallen positiv aus.

Weitere kostenlose Spiele

Car Mechanic Simulator 2018: Wer gerne an Autos schraubt, aber sich nicht die Hände schmutzig machen will, ist hier genau richtig. Über 40 verschiedene Automodelle könnt ihr hier zerlegen, reparieren und wieder zusammenbauen.

Kostenlos abholbar bis: 30. Juni 2022, 16:59 Uhr

A Game of Thrones: The Board Game: Das Bestseller-Brettspiel zur Fantasy-Serie Das Lied von Eis und Feuer könnt ihr nun auch auf dem PC spielen. Nach dem Tod von König Robert Baratheon übernehmt ihr die Rolle eines der sechs großen Häuser und versucht, King’s Landing und den Eisernen Thron für euch zu beanspruchen.

Kostenlos abholbar bis: 30. Juni 2022, 16:59 Uhr

Rainbow Six Siege: Der Taktik-Multiplayer-Shooter ist - mal wieder - für einige Zeit kostenlos spielbar. In anspruchsvollen 5v5-Partien kämpfen hier zwei Teams aus Operators gegeneinander, die jeweils eine große Zahl individueller Fähigkeiten und Gadgets mitbringen.

Kostenlos spielbar bis: 27. Juni 2022

Tell Me Why: Nur noch diese Woche könnt ihr euch das Story-Abenteuer der Life-is-Strange-Entwickler gratis abstauben. In Tell Me Why geht's um die Zwillinge Tyler und Alyson, die übernatürliche Fähigkeiten besitzen und Geheimnisse aus ihrer Kindheit lüften wollen.

Kostenlos abholbar bis: 1. Juli 2022

Noch mehr Gratisspiele

Ihr könnt nicht genug von kostenlosen Spielen bekommen und besitzt ein Amazon Prime-Abonnement? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Prime-Spiele für den Monat Juni werfen: Prime Gaming verschenkt wieder einige hochkarätige Titel, darunter das bisher beste Far Cry-Spiel.

Außerdem verschenkt Amazon Prime auf dem Weg zum Prime Day 2022 über 30 Spiele - ihr könnt euch schon jetzt 25 Titel sichern.

War für euch was Interessantes dabei? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wo ihr zugegriffen habt.