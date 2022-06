Amazon verschenkt über 30 Spiele zum Prime Day: So holt ihr euch die Gratis-Titel

Am 12. und 13. Juli findet dieses Jahr der Amazon Prime Day 2022 statt: Hier bekommen Kunden des Abo-Services nicht nur haufenweise Produkte besonders günstig angeboten, sondern es gibt auch was geschenkt.

Über 30 Spiele bekommen alle Abonnenten von Prime kostenlos für den PC – darunter auch einige echte Highlights. Auf welche Spiele ihr euch freuen könnt und wie ihr euch diese sichert, erklären wir euch in diesem Artikel.

Ihr könnt euch aktuell außerdem noch einige weitere Spiele bei Amazon Prime Gaming sichern - darunter auch das vielleicht beste Far Cry:

Wann bekomme ich die Gratisspiele?

Die Aktion startet bereits am Dienstag, dem 21. Juni 2022. Ab diesem Tag stehen sofort 25 Indie-Titel für euch bereit. Die sechs Highlight-Spiele könnt ihr euch nur am Prime Day, also am 12. und 13. Juli 2022, sichern.

Welche Spiele werden verschenkt?

Mass Effect: Legendary Edition

Die für viele unvergessliche Weltraumrollenspiel-Trilogie um Commander Shepard und seine Crew erschien 2021 als Remastered-Sammlung. Ihr bekommt hier nicht nur die drei Basisspiele Mass Effect 1 bis 3 in aufgebohrter 4K-Optik, sondern insgesamt auch über 40 DLCs und andere Boni.

Wie stark sich die Grafik im Vergleich zum Original verbessert hat, seht ihr im Video:

Grid Legends

Erst Ende Februar 2022 erschienen, wird der aktuelle Ableger der Grid-Serie bereits jetzt verschenkt. Ob die Rennsimulation mit der aufwendig inszenierten Story etwas für euch sein könnte, findet ihr in unserem Test heraus:

Need for Speed: Heat

Noch ein Rennspiel: Wenn ihr lieber durch Innenstädte statt auf professionellen Strecken rast, könnte NFS Heat etwas für euch sein. Serientypisch gibt’s natürlich wieder reichlich Tuning-Möglichkeiten und spannende Verfolgungsjagden mit der Polizei:

Drei Star-Wars-Spiele

Insgesamt werden am Prime Day drei Star Wars-Spiele verschenkt: Der taktische Shooter Republic Commando, das Jedi-Abenteuer Jedi Knight 2 mit dem kultigen Agenten Kyle Katarn sowie die Fortsetzung Jedi Academy, in der ihr euren eigenen machtbegabten Helden erschafft.

Folgende Indie-Spiele stehen ab dem 21. Juni zur Verfügung:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Wie sichere ich mir die Spiele?

Um euch die Spiele sichern zu können, benötigt ihr ein natürlich ein aktives Abonnement bei Amazon Prime. Anschließend könnt ihr dann diesen Schritten folgen:

Begebt euch auf die Übersichtsseite von Prime Gaming.

Unter dem Punkt Kostenlos mit Prime erhältliche Spiele findet ihr alle aktuell verfügbaren Gratisspiele.

findet ihr alle aktuell verfügbaren Gratisspiele. Durch einen Klick auf den lila Aktivieren-Button sichert ihr euch das Spiel. Entweder wird der Titel an euer Amazon-Prime-Konto gebunden und lässt sich mit der Amazon-Games-App herunterladen und spielen, oder ihr bekommt einen Aktivierungscode für Origin - bei Mass Effect dürfte dies etwa der Fall sein.

Auf welche Gratis-Games freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!