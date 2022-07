Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt's 7 Spiele gratis

Das Wochenende steht vor der Tür und wie immer bedeutet das: Es gibt wieder einige neue kostenlose Spiele auf Steam und im Epic Games Store abzugreifen! Aufbaustrategie, Rundentaktik, Mittelalter-Action und zwei Elder-Scrolls-Klassiker – da sollte für jeden etwas dabei sein.

Wie üblich gilt, dass ihr einige Spiele für immer behalten könnt und andere nur einen begrenzten Zeitraum lang testen könnt.

Highlight der Woche: Northgard

Northgard ist ein Aufbaustrategiespiel, das sich am Spielprinzip der Siedler-Serie orientiert – also an dem der guten alten Teile, nicht der merkwürdigen Neuauflage, dessen Beta für Entsetzen bei Maurice sorgte.

Hier steuert ihr die Geschicke eines Wikingerclans, der sich im Land Northgard niederlässt. Hier geht es ziemlich rau zu, denn nicht nur verfeindete Clans, Riesen und Untote bedrohen eure Siedlung, auch Kälte, Erdbeben und Rattenplagen sorgen für Gefahr.

Damit euer Clan solche Bedrohungen übersteht, solltet ihr also immer ausreichend Nahrung, Soldaten und Feuerholz gebunkert haben – und die beschafft ihr euch, ganz Siedler-typisch, durch den Aufbau von Produktionsketten. Holzfällerhütten, Bergwerke und Fischerhäuschen sorgen für die nötigen Rohstoffe.

Northgard bietet neben einer Story-Kampagne auch einen Multiplayer-Modus sowie Scharmützel gegen die KI. Warum das Spiel eine ernsthafte Alternative zu Tropico, Anno und Co. ist, lest ihr in unserem Test:

Weitere kostenlose Spiele am Wochende

For Honor

Das Multiplayer-Actionspiel, in dem ihr gegen KI-Truppen und andere Spieler in taktisch anspruchsvollen Nahkämpfen antretet, gibt es mal wieder kostenlos, um den Release des neuen Helden Medjai zu zelebrieren. Dieser ägyptische Krieger führt einen Stab, der sich in zwei Äxte aufteilen lässt.

Kostenlos spielbar bis: 3. August, 19 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Hard West

XCOM trifft den Wilden Westen: Am 4. August 2022 erscheint Hard West 2, weshalb ihr bis zum Release die Chance habt, den ersten Teil kostenlos nachzuholen.

Kostenlos spielbar bis: 4. August, 19 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Lawn Mowing Simulator

In diesem Spiel setzt ihr euch auf einen Rasenmäher und mäht Rasen. Klingt nach Quatsch, aber das Spiel nimmt sich überraschend ernst und bietet lizenzierte Mäher von renommierten Marken.

Kostenlos abzuholen bis: 4. August, 17 Uhr (Link direkt zum Angebot)

The Elder Scrolls: Redguard & Battlespire

Zwei Klassiker der Elder-Scrolls-Reihe könnt ihr seit dem 26. Juli kostenlos bei Microsoft bekommen.

Ladet die App Xbox Insider Hub im Microsoft Store herunter und startet sie.

Klickt links auf »Vorschauen« und sucht in der Liste der verfügbaren Titel nach den gewünschten Spielen.

Auf der Produktseite müsst ihr nur noch auf »Beitreten« klicken und schon könnt ihr das Spiel herunterladen.

World of Warships – Lang lebe der König

World of Warships ist ohnehin kostenlos, doch viele Schiffe stecken hinter einer Paywall. Aktuell könnt ihr euch ein Paket sichern, dass drei dieser Schiffe freischaltet. Dazu gibt’s 24 Stunden Premiumstatus. Da es sich um relativ niedrig rangige Schiffe handelt, eignet sich das Paket ideal für Neueinsteiger.

Kostenlos abzuholen bis: 1. August, 19 Uhr (Link direkt zum Angebot)

Noch mehr Gratisspiele

Solltet ihr dieses Wochenende nicht fündig geworden sein, könntet ihr vielleicht ab nächster Woche mehr Glück haben. Kunden von Amazon Prime bekommen nämlich im August wieder einen ganzen Haufen neuer Gratis-Games geschenkt - darunter das hervorragende Remaster von Starcraft.

Werdet ihr diese Woche eines der aktuellen Gratisspiele ausprobieren? Schreibt es uns in die Kommentare!