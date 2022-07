Prime Gaming: Im August 2022 gibt es ein Strategie-Hit und 5 weitere Spiele kostenlos

Es ist bald wieder so weit: Im August 2022 verschenkt Prime Gaming für Abonnenten eine Reihe weiterer Spiele. In diesem Monat dürft ihr euch auf einen echten Strategie-Hit, ein rasantes Roguelite und mehr freuen. Wir stellen euch alle kostenlosen Spiele genauer vor. Noch ein kostenloses Spiel gibt es wie jede Woche auch wieder im Epic Store:

Wie sichere ich mir die Spiele? Besucht die Website von Prime Gaming, loggt euch mit eurem Prime-Konto ein und klickt bei den Titeln, die ihr beanspruchen wollt, auf den Aktivieren -Schalter. Anschließend könnt ihr die Spiele in der Amazon Games App installieren.

Diese Spiele bekommen Prime-Kunden im August geschenkt

StarCraft: Remastered

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Blizzard Entertainment | Release: 14. August 2017

Starcraft wird für die meisten Leser keine Vorstellung brauchen. Bei Prime gibt es allerdings nicht die Originalversion des Echtzeitstrategie-Klassikers, sondern das Remaster von 2017 geschenkt. Das poliert vor allem die Grafik deutlich auf, wie ihr im obigen Vergleichsvideo seht. Außerdem wurden Dialoge neu aufgenommen und die Zwischensequenzen im Comic-Stil erneuert.

Das Gameplay bleibt dagegen vollkommen unverändert. Wenn ihr also die Schlachten zwischen Terranern, Protoss und Zerg oder die tragische Geschichte von Sarah Kerrigan wie 1998 erleben wollt, dann greift am besten zu. Und wenn ihr Strategie-Fans seid, dann solltet ihr auch die Tipps unseres Experten nicht verpassen:

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Genre: Point & Click Adventure | Entwickler: Lucasfilm | Release: 1. Januar 1988

Mit McKracken geht es noch weiter in die Vergangenheit. Das über 30 Jahre alte Point & Click Adventure glänzt sicher nicht mit überragender Grafik, erzählt dafür aber eine wundervoll absurde und humorvolle Geschichte. Seht euch nur die Zusammenfassung an:

Aliens haben eine Dummheits-Maschine gebaut, die langsam aber sicher den IQ aller Menschen auf einstellige Werte reduziert. Aber es kommt noch schlimmer: Als einziger aufhalten kann sie Zak McKracken, Reporter für die anrüchige Zeitung National Inquisitor, der sich Geschichten über fleischfressende Honigmelonen und vegetarische Vampire ausdenkt.

Auf eurer Reise begleiten euch übrigens Annie, Leslie und Melissa, die mit ihrem modifizierten Van zum Mars gereist sind!

Beasts of Maravilla Island

Genre: Adventure | Entwickler: Banana Bird Studios | Release: 12. Juni 2021

In Beasts of Maravilla erkundet ihr als Wildfotografin die im Titel genannte malerische Insel. Passend zu eurem Beruf seid ihr dort vor allem damit beschäftigt, die heimische Tierwelt auf Fotos zu bannen. Außerdem könnt ihr ihnen einzigartige Verhaltensweisen entlocken und diese dokumentieren. Das macht ihr jedoch nicht nur zum Spaß:

Denn die einzigartige Insel und ihre Wesen sind in Gefahr, da ein lange Zeit schützender Zauber verschwindet. Mithilfe der Notizen eures Großvaters habt ihr jedoch eine Chance, alles zu retten. Dazu müsst ihr die Insel erkunden und mit der Fauna und Flora interagieren, um Rätsel zu lösen.

Recompile

Genre: Metroidvania/Abenteuer | Entwickler: Phigames | Release: 19. August 2021

Wolltet ihr schon immer wissen, wie sich ein unerwünschtes Programm fühlt, das ihr von der Festplatte löscht? Nein? In Recompile bekommt ihr diese Situation trotzdem zu spüren. Als halbintelligentes Programm (ist das eine Beleidigung?) kämpft ihr hier gegen eure Löschung. In der neonfarbenen Computer-Welt erwarten euch Plattformer-Mechaniken, Kämpfe und logikbasierte Hack-Rätsel.

Geschickt könnt ihr dabei Systeme und den Computer bewohnende Wesen zu eurem Vorteil manipulieren. Wie das Ganze ungefähr aussieht, verrät euch auch der obige Trailer.

ScourgeBringer

Genre: Roguelite | Entwickler: Flying Oak Games, E-Studio | Release: 21. Oktober 2020

Ganze Horden von Dämonen verkloppen, passend begleitet von Metal-Musik? Was zunächst nach Doom klingt, ist in Wahrheit ein Roguelite-Plattformer namens Scourgebringer. Der schickt euch als tödliche Kriegerin Kyhra in eine postapokalyptische Welt, die von einem mysteriösen Wesen verwüstet wurde.

Ihr erforscht die unbekannten Tiefen und bezwingt zahlreiche Feinde und Bosse, um die Wahrheit über die Vergangenheit zu finden - und eine Chance auf Erlösung für die Menschheit. Das Spiel zeichnet sich vor allem durch sein rasantes Kampfsystem aus, dass sich nur auf Angriffe mit Pistole und Schwert konzentriert.

Family Mysteries: Poisonous Promises

Genre: Wimmelbild-Spiel | Entwickler: Brave Giant | Release: 26. März 2020

In einer Stadt der reichen und berühmten kommt es zu einem mysteriösen Unfall, bei dem eine Jacht explodiert. Doch was steckt wirklich dahinter und warum weist eine der Toten Giftspuren auf? In Poisonous Promises ermittelt ihr als Detective mit eurem Partner Duke, um das Geheimnis um eine reiche Familiendynastie aufzuklären. Stilistisch erinnert das Spiel an die Polizeiserien der 80er-Jahre.

Wie in ähnlichen Spielen üblich, müsst ihr in verschiedenen Szenen versteckte Objekte finden und geschickt einsetzen, um weiterzukommen.

Gibt es Prime im August Spiele, die euch ansprechen? Oder seid ihr eher enttäuscht von der Auswahl? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!