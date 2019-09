Gratis Videospiele zocken? Eines unserer liebsten Hobbies! Und das ist auch dieses Wochenende wieder möglich, denn ab sofort stehen wieder jede Menge kostenlose Spiele auf Steam und im Epic Store zur Verfügung.

Um genau zu sein, erwarten uns dieses Wochenende vier Free Weekends auf Steam und der Epic Games Store verschenkt auch mal wieder zwei Free Games. Wir haben für euch aufgelistet, welche Titel es gerade für umme gibt.

Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar

Die folgenden vier Spiele könnt ihr über das Wochenende gratis auf Steam herunterladen und Probe zocken. Sobald die Aktion abläuft und ihr weiterspielen wollt, müsst ihr die Spiele allerdings kaufen. Beachtet also, dass die Kostenlos-Aktion nur vorübergehend gilt.

Kingdom Come: Deliverance im Free Weekend auf Steam

Das Mittelater-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance könnt ihr auf Steam bis Montag kostenlos spielen. In dieser Zeit ist das Spiel außerdem um 50 Prozent reduziert und kostet dadurch nur 15 Euro.

>>> Hier geht's zum Angebot: Kingdom Come: Deliverance kostenlos auf Steam

Was ist Kingdom Come: Deliverance?

Mittelalter? Das bedeutet in Rollenspielen meistens auch Fantasy, Drachen und Magie. Kingdom Come: Deliverance lässt das aber alles weg: Das Spiel bildet das Leben im 15. Jahrhundert so ab, wie es wirklich war. Die Geschichte dreht sich um Schmiedesohn Heinrich, dessen Dorf von einer Invasion heimgesucht wird.

Für wen eignet sich das Spiel?

Wenn ihr Lust habt, euch auf die Gesetze, Regeln und Bräuche des Mittelalters einzulassen, mit Schwert und Bogen statt mit Sturmgewehr oder magischem Feuerball zu kämpfen und auf der Jagd durch dichte Wälder zu streifen, dann ist Kingdom Come: Deliverance sicherlich ein Anspielen wert.

Kingdom Come: Deliverance im Test - Das tschechische Gothic

Entwickler: Warhorse Studios

Genre: Rollenspiel

Release: 13. Februar 2018

Kostenlos bis: 9. September

Endless Legend im Free Weekend auf Steam

Auch das Strategiespiel Endless Legend lässt sich momentan und noch bis einschließlich kommenden Montag auf Steam gratis spielen. Zudem kostet das komplette Spiel bis zum 12. September 75 Prozent weniger und damit nur 7,50 Euro.

>>> Hier geht's zum Angebot: Endless Legends kostenlos auf Steam

Was ist Endless Legend?

Endless Legend ist ähnlich wie Civilization 6 ein 4X-Strategiespiel (Explore, Expand, Exploit, Exterminate). Ihr errichtet auf einer Hexfeldkarte euer Reich, expandiert, wirtschaftet, erkundet und führt Diplomatie oder Krieg mit anderen Reichen. Im Gegensatz zu Civilization spielt Endless Legend jedoch in einer Fantasiewelt.

Für wen eignet sich das Spiel?

Ihr mögt Globalstrategie und Spiele wie Civ oder Total War, wollt aber ein exotischeres und magisches Setting? Dann wird sich ein Blick auf Endless Legend für euch lohnen.

Entwickler: Amplitude Studios

Genre: Strategie

Release: 18. September 2014

Kostenlos bis: 9. September

Endless Space 2 im Free Weekend auf Steam

Und noch mal in die Endlosigkeit: Mit Endless Space 2 ist ein weiteres Endless-Spiel von Amplitude Studios dieses Wochenende vorübergehend kostenlos auf Steam. Auch hier gibt es einen Rabatt: Bis zum 12. September erhaltet ihr die Vollversion zum um 75 Prozent reduzierten Preis und der liegt bei 10 Euro.

>>> Hier geht's zum Angebot: Endless Space 2 kostenlos auf Steam

Was ist Endless Space 2?

Endless Space 2 ist genau wie Endless Legends in 4X-Strategiespiel. Wie der Name schon verrät, spielt ihr allerdings nicht mehr auf einem Planeten, sondern im großen weiten Weltraum. Dabei habt ihr keine geringere Aufgabe als das größte stellare Reich aller Zeiten aufzubauen.

Für wen eignet sich das Spiel?

Wenn ihr das Gameplay von Civilization 6 und Endless Legend mögt, aber den Weltraum als Setting bevorzugt, dürfte Endless Space genau euren Geschmack treffen.

Endless Space 2 im Test - Stillstand mit Überlicht

Entwickler: Amplitude Studios

Genre: Strategie

Release: 18. Mai 2017

Kostenlos bis: 9. September

Phantom Brave PC im Free Weekend auf Steam

Das JRPG Phantom Brave PC ist auf Steam bis Sonntag kostenlos spielbar. Bis zum 10. September kostet es zudem 60 Prozent weniger: 6 Euro.

>>> Hier geht's zum Angebot: Phantom Brave PC kostenlos auf Steam

Was ist Phantom Brave PC?

Phantom Brave PC ist ein Japano-Rollenspiel von Nippon Ichi Software, die unter anderem auch die Disgaea-Reihe entwickelt haben. Dementsprechend geht es in dem Spiel um rundenbasierte und taktische Kämpfe und eine zuckersüße Story rund um das Waisenkind Marona, das mit Phantomen reden kann.

Für wen eignet sich das Spiel?

Konichiwa! Phantom Brave PC ist eindeutig was für Japano-Fans. Wer gerne JRPGs zockt und dazu noch taktische Kämpfe im Disgaea-Stil ag, der sollte das Free Weekend einmal ausnutzen.

Entwickler: Nippon Ichi Software

Genre: Rollenspiel

Release: 25. Juli 2016

Kostenlos bis: 8. September

Dieses Spiele gibt es aktuell gratis im Epic Store

Auf die zwei Indie-Top-Hits der letzten Woche folgen... noch einmal zwei Indie-Top-Hits! Der Epic Games Store verschenkt diesmal zwei künstlerisch hochwertige Spiele, weil beide über eine ganz außergewöhnliche Grafik bieten. Und ganz wichtig: Das sind Geschenke. Wenn ihr sie eurem Konto hinzugefügt habt, gehören sie also auch nach Ablauf der Aktion euch.

The End is Nigh im Epic Games Store

The End is Nigh ist bis zum 12. September kostenlos im Epic Store. Wenn ihr es eurer Bibliothek hinzugefügt habt, gehört es dauerhaft euch.

>>> Hier Geht's zum Angebot: The End is Nigh kostenlos im Epic Games Store

Was ist The End is Nigh?

The End is Nigh stammt von den Entwicklern von Super Meat Boy. In dem knackig schweren und minimalistischen Plattformer spielt ihr einen kleinen schwarzen Blob namens Ash und müsst ihn in bester Jump&Run-Manier vorbei an Stachelfallen und fiesen Feinden manövrieren.

Für wen eignet sich das Spiel?

Fans von schnellen Oldschool-Plattformern, in denen es aufs richtige Timing und präzises Springen ankommt, kommen in The End is Nigh voll auf ihre Kosten.

The End is Nigh im Test - Das Ende der Welt ist eine Wutprobe

Entwickler: Edmund McMillen, Tyler Glaiel

Genre: Jump&Run

Release: 12. Juli 2017

Kostenlos bis: 12. September

Abzu im Epic Games Store

Für Abzu gilt das selbe wie für The End is Nigh: Bis zum 12. September gibt es das Ding gratis im Epic Store. Und sobald ihr es einmal eingelöst habt, gehört es für immer und ewig euch.

>>> Hier geht's zum Angebot: Abzu kostenlos im Epic Store

Was ist Abzu?

In Abzu spielt ihr einen Taucher und schwimmt durch eine Unterwasserwelt. Dabei stehen weniger komplizierte spielerische Herausforderungen, sondern Erkundung und die Reise an sich im Vordergrund. An dem Grafik-Adventure haben unter anderem einige Entwickler von Journey mitgearbeitet.

Für wen eignet sich das Spiel?

In Abzu gibt es keine Gegner, kein offensichtliches Ziel, aber eine Welt, die erkundet werden will. Wenn ihr das mögt, solltet ihr den Sprung ins Wasser wagen.

Abzu im Test - Tauchgang ohne Tiefgang

Entwickler: Giant Squid

Genre: Adventure

Release: 2. August 2016

Kostenlos bis: 12. September

Und was erwartet uns nächstes Wochenende?

Auf Steam könnt ihr nächstes Wochenende den Koop-Hit Deep Rock Galactic gratis spielen. Epic verschenkt ab dem 12. September das Horrorspiel Conarium.