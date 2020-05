Während das Coronavirus noch immer in der ganzen Welt wütet, hat das Bohemian Browser Ballett jetzt ein passendes Spiel dazu veröffentlicht. Corona World ist ein kleines Spiel für zwischendurch, das ihr kostenlos ab sofort in eurem Browser spielen könnt.

Wer ist das Bohemian Browser Ballet?

Das Bohemian Browser Ballet ist eine Online-Satire-Show, die es seit Juni 2016 gibt. Seitdem produzieren sie wöchentlich satirische Videos zu aktuellen Themen, wie beispielsweise aktuellen politischen Ereignissen. Zum Bundestagswahlkampf 2017 präsentierte das BBB ihr erstes Spiel Bundesfighter 2 Turbo.

Produziert wird das öffentlich-rechtliche Medienangebot von funk (ARD und ZDF).

Darum geht's in Corona World: Als Krankenschwester wollt ihr nach einem langen, harten Arbeitstag in aller Ruhe im Supermarkt einkaufen. Das ist aber wesentlich schwerer als Gedacht. Überall stehen Virenschleudern in Form von Joggern, hochinfektösen Kindern und Feiernden herum, die ihr mit Seife und Desinfektionsmittel aus dem Weg räumen könnt.

Wie genau das ausseiht, sehr ihr im Trailer zum Spiel:

Insgesamt bietet das Browserspiel etwa 15 Minuten Spielzeit und erinnert sehr an Klassiker wie Super Mario World. Statt Pilzen gibt's Mundschutzmasken und Schutzanzüge, das Desinfektionsmittel ersetzt die Feuerblume des italienischen Klempners.

Gespielt wird im ganz klassisch Side-Scroller-Stil von links nach rechts durch eine Stadt-Karte, in der auch Sprungpassagen nicht fehlen dürfen. Wer es durch den Supermarkt und vorbei an allerlei Vollidioten schafft, der wird am Ende mit einem mehrphasigen Endkampf gegen das personifizierte Virus belohnt.

Wer Langeweile oder in seiner Mittagspause ein bisschen Zeit übrig hat, kann sich mit ein wenig Geschick kurzzeitig gut unterhalten.