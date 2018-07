Krieg der Welten - Serien nach dem Sci-Fi-Klassiker in Arbeit

Der Science-Fiction-Klassiker Krieg der Welten von H. G. Wells wurde schon mehrfach verfilmt. Ende der 1930er Jahren versetzte sogar ein Hörspiel im Radio die Menschen in Panik, da sie die Ankunft der Außerirdischen für echt hielten. Zu den bekanntesten Filmen gehört sicherlich Steven Spielbergs Krieg der Welten (2005) mit Tom Cruise.

Die Invasion der Aliens geht in Serie

Nun arbeiten gleich zwei TV-Sender an einer Neuverfilmung der Invasion der Aliens: So plant zum einen der französische Pay-TV-Sender Canal+ gemeinsam mit dem europäischen Sender Fox an einer achteiligen Science-Fiction-Serie. Die Handlung versetzt das Original in der heutigen Zeit. Das Drehbuch schreibt Howard Overman (Merlin).

Die zweite Serien-Produktion kommt von dem britischen Sender BBC. Hier entsteht derzeit eine dreiteilige Mini-Serie, die sich jedoch stärker an die Vorlage hält und auch in der Zeit spielt. Hierzu haben die Dreharbeiten bereits begonnen. Die Hauptrollen sind mit Eleanor Tomlinson (Poldark), Rafe Spall (Big Short), Robert Carlyle (Full Monty) und Rupert Graves (Sherlock) besetzt.

Zuletzt war vor knapp zwei Jahren von einer US-Serie von dem einstigen US-Musiksender MTV die Rede. Ob die geplante Serie noch immer geplant sei, ist nicht bekannt. Auch ist noch völlig offen, wann die beiden neuen Krieg der Welten-Serien an den Start gehen.

Krieg der Welten von H. G. Wells

Nach der Buchvorlage von H. G. Wells aus dem Jahr 1897 wird die Erde von Außerirdischen angegriffen. Auf der Suche nach neuen Rohstoffen wollen die Marsianern in ihren gigantischen, dreibeinigen Kampfmaschinen die gesamte Menschheit ausrotten. Die wenigen Überlebenden suchen verzweifelt nach einem Weg, wie man sich gegen die scheinbar unzerstörbaren Eindringlinge wehren kann.