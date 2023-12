Kurt Russell würde nach 37 Jahren für die Fortsetzung eines der besten Actionfilme zurückkehren - unter zwei Bedingungen

Zugegeben: Ganz so jung sieht Kurt Russell heute nicht mehr aus.

Wenn euch der Film Big Trouble in Little China nichts sagt, seid ihr vermutlich jünger als 37 Jahre - so alt ist nämlich der Streifen mit Kurt Russell in der Hauptrolle. Der Hollywood-Star hat sich nun in einem Interview mit der Website ComicBook.com zu einer hypothetischen Fortsetzung geäußert und auch gleich die Bedingungen dafür genannt.

Nur mit John Carpenter

Mit seinen inzwischen 72 Lenzen ist es zwar fraglich, ob Kurt Russell überhaupt noch für die Rolle des schießwütigen Jack Burton geeignet wäre. Die Altersfrage stellt sich im oben verlinkten Interview aber gar nicht erst, denn für Russell selbst gibt es zwei ganz andere Bedingungen, die ihm in den Sinn kommen:

Man kann nie nie sagen. Ich meine, wenn jemand ein großartiges Drehbuch schreibt, das besser ist als das erste, und das etwas Neues zu sagen hat, ich weiß nicht, dann können wir John Carpenter ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen: Komm schon, John! Lass uns das machen.

Etwas Nostalgie gefällig? Den Trailer zu Big Trouble in Little China könnt ihr euch hier anschauen:

Mit John meint Kurt Russell niemand Geringeren als Regisseur, Darsteller und Komponist John Carpenter. Der ist mit 75 Jahren zwar ebenfalls schon in einem fortgeschrittenen Alter, aber noch lange nicht im Ruhestand. Allein im Jahr 2022 war er mit Firestarter (Musik), Halloween Ends (Musik) und Studio 666 (Darsteller) in gleich drei Produktionen involviert.

Das Alter, das Drehbuch, die Regie - all diese Aspekte zählen jedoch wenig, wenn das liebe Geld nicht stimmt. Und hier dürfte auch noch ein großer Haken für Big Trouble in Little China 2 liegen. Denn der erste Film von 1986 spielte bei einem Budget von geschätzt 25 Millionen US-Dollar gerade mal 11,1 Millionen US-Dollar an den Kinokassen wieder ein und gilt damit als kommerzieller Flop. Erst durch spätere Veröffentlichungen auf VHS und anderen Medien konnte der Actionfilm eine große Fanschar um sich versammeln.

Würdet ihr euch über eine Fortsetzung von Big Trouble in Little China freuen oder findet ihr, dass Kurt Russell zu alt für ein Comeback als Jack Burton ist? Welcher Film mit ihm in der Hauptrolle ist euer persönlicher Favorit? Gibt es weitere alte Kultstreifen, von denen ihr euch eine Fortsetzung wünscht? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!