Netflix verlängert nach nur 5 Wochen eine der besten neuen Serien um eine 2. Staffel

Falls ihr mehr Mizu wollt, hat Netflix eure Gebete erhöht (oder eure begeisterten Reviews gelesen): Blue Eye Samurai wird tatsächlich um eine Staffel 2 verlängert und das, nachdem die Serie erst vor wenigen Wochen bei dem Streamingdienst angelaufen ist.

Dabei war Blue Eye Samurai zahlenmäßig nicht unbedingt der stärkste neue Content, den Netflix 2023 veröffentlicht hat. In der Release-Woche sicherte sich die Serie zwar den sechsten Platz der meistgeschauten Serien in englischer Sprache, danach rutschte Blue Eye Samurai immer weiter ab.

Ein Hit bei Kritikern und Fans

Doch dafür lässt sich guten Gewissens sagen: Wer Blue Eye Samurai gesehen hat, ist absolut begeistert: Selten waren sich Kritiker und Fans bei einer neuen Serie so einig. Wir lassen die durchschnittlichen Wertungen bei den etablierten Portalen mal für sich sprechen:

Rotten Tomatoes: 100 Prozent von Kritikern, 96 von Zuschauern

Metacritic: 88 Punkte von Kritikern, 83 von Zuschauern

IMDb: Bewertung von 8,9 von 10 Punkten

Damit sichert sich Blue Eye Samurai übrigens Platz 73 der besten TV-Serien aller Zeiten und reiht sich sogar knapp vor Black Mirror und The Last of Us, aber noch immer hinter Narcos oder Twin Peaks ein.

Was ihr sonst zu Blue Eye Samurai wissen solltet

Worum es in Blue Eye Samurai überhaupt geht? An dieser Stelle wollen wir nicht zu viel verraten. So viel zumindest: Die Netflix-Serie dreht sich um einen mysteriösen Schwertkämpfer, der auf Suche nach Rache durch das Japan der Edo-Ära zieht. Alles Weitere wäre an dieser Stelle schon zu viel gesagt. Einen konkreten Eindruck zu der Netflix-Serie verschafft euch der offizielle Trailer:

Dass Blue Eye Samurai nun eine zweite Season bekommt, haben die Macher der Netflix-Serie Amber Noizumi und Michael Green gegenüber Deadline offiziell bestätigt.

Ihnen zufolge sei es nur möglich gewesen, ihre Geschichte im Japan der Edo-Ära so authentisch und schön wie möglich zum Leben zu erwecken , weil sämtliche Beteiligte all ihre Erwartungen übertroffen hätten. An Blue Eye Samurai haben Green und Noizumi zufolge nicht nur Animationskünstler, sondern auch echte Historiker, Musiker und Kampfkünstler mitgewirkt.

Wann Staffel 2 von Blue Eye Samurai bei Netflix startet, ist aktuell nicht bekannt. Fans sollten allerdings nicht vor Ende 2024 bis Anfang 2025 damit rechnen. Den Machern zufolge können Zuschauer aber gewiss sein: Mizu hat noch viel mehr Blut zu vergießen!

Habt ihr Blue Eye Samurai bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die Netflix-Serie gefallen? Freut ihr euch darauf, dass eine zweite Staffel kommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach die beste neue Serie, die 2023 erschienen ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!