Furiosa: Der neue Film einer der besten Actionreihen lässt seit 8 Jahren auf sich warten, jetzt gibt es ein erstes Lebenszeichen

Imperator Furiosa kehrt zurück, allerdings nicht Charlize Theron: Mit seinem neuesten Film im Mad-Max-Universum erzählt Regisseur George Miller die Vorgeschichte zu Fury Road. Bildquelle: Warner Bros.

Mit 78 Jahren will es George Miller nochmal wissen: Der Filmregisseur schickt mit Furiosa den neuesten Teil der Mad-Max-Reihe ins Rennen, der am 24. Mai 2024 in den Kinos starten soll. Jetzt gibt es endlich ein erstes offizielles Bild zu Furiosa, während offenbar auch ein Teaser-Trailer in den Startlöchern steht.

Um was geht es im Furiosa-Prequel?

Bei Furiosa schlüpft nicht Charlize Theron, sondern Anya Taylor-Joy in die Rolle des titelgebenden Imperators. Und das aus gutem Grund: Furiosa ist ein Prequel zu Fury Road, das die Vorgeschichte der erbitterten Kriegerin erzählt. Die Handlung des Films erstreckt sich über einen Zeitraum von 15 Jahren und könnte unmittelbar in den Geschehnissen von Fury Road münden.

Das erste Bild zum mittlerweile fünften Mad-Max-Film zeigt Anya Taylor-Joy im vertrauten Furiosa-Look, wie wir ihn aus Fury Road kennen. Aktuell findet in Sao Paulo die CCXP statt und am 30. November 2023 soll dort ein erster Trailer gezeigt werden. Da der Kinostart von Furiosa nicht mehr lange auf sich warten lässt, dürfte der dann auch bald mit der Öffentlichkeit geteilt werden.

Was ihr sonst zum Furiosa-Film wissen solltet

In Furiosa wird Chris Hemsworth (Thor, Tyler Rake: Extraction) den Bösewicht namens Dementus spielen. Tom Burke (Mank, Only God Forgives) ist ebenfalls in einer noch unbekannten Rolle mit an Bord. Tom Hardy wird derweil nicht als Max Rockatansky zurückkehren.

Währenddessen dürfen sich Fans dafür auf ein Wiedersehen mit zwei Schurken aus Fury Road einstellen: So sollen zum Beispiel Immortan Joe und der Bullet Farmer auftreten, die diesmal von jüngeren Darstellern gespielt werden. Ihre ursprünglichen Schauspieler Hugh Keays-Byrne und Richard Carter sind mittlerweile verstorben.

Wollt ihr nochmal eure Erinnerungen an Fury Road auffrischen, findet ihr wie folgt den offiziellen Trailer zum Mad-Max-Film:

2:29 Mad Max: Fury Road - Kino-Trailer zum Endzeit-Sequel

Wie geht es neben Furiosa mit Mad Max weiter?

Übrigens: George Miller plant weiterhin eine Fortsetzung zu Fury Road, die bisher auf dem Arbeitstitel The Wastelands hört. Der mittlerweile 78 Jahre alte Regisseur will das Sequel umsetzen, sofern er denn die Chance dafür bekommt.

Das dürfte natürlich auch davon abhängig sein, wie gut Furiosa bei Kritikern und an den Kinokassen ankommt. Da Fury Road zu einem der besten Actionfilme aller Zeiten zählt, dürfen Fans wahrscheinlich optimistisch sein.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Der ein oder andere von euch wird es sich vielleicht schon gedacht haben, da ich immer wieder das exakt gleiche Videospiel empfehle: Ich bin ein riesiger Mad-Max-Fanboy! The Road Warrior zählt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und als (nach einer wirklich zähen und langwierigen Entwicklungsgeschichte) Fury Road endlich in den Kinos starten sollte, war ich eher skeptisch als optimistisch. Doch George Miller hat in meinen Augen mehr als nur abgeliefert und 2015 mit dem gesamten modernen Actionkino den Boden aufgewischt. Wenn Miller also noch mehr Mad-Max-Filme machen will, sage ich: Gebt ihm dafür bitte alle Ressourcen, die er will und braucht!

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Mad-Max-Prequel um Anya Taylor-Joy als Imperator Furiosa? Wie gut hat euch der mittlerweile acht Jahre alte Film Fury Road gefallen? Freut ihr euch auf neue Prequels und Sequels von Regisseur George Miller oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!