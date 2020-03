Die Videospielwelt trauert, denn Landon Montgomery ist verstorben. Falls euch der Name nicht sofort etwas sagen sollte: Der Entwickler war unter anderem Mitgründer von Gearbox Studios, wo seit 2009 die Borderlands-Serie erscheint.

Montgomery hat dort am ersten Half-Life, den beiden Addons Opposing Force & Blue Shift, sowie an weiteren namhaften Spielen wie Halo: Combat Evolved, Brothers in Arms: Road to Hill und Tony Hawk's Pro Skater 3 mitgewirkt. Zudem war er für AAA-Studios wie Bethesda und Nintendo of America tätig.

Bekannt geworden ist Landon Montgomerys Tod durch Gearbox. Der offizielle Twitter-Kanal des Entwicklerstudios hat einen Memoriam-Post veröffentlicht, in dem sie nochmal ihrem Mitbegründer gedenken:

Im Netz und insbesondere auf Twitter bekunden zahlreiche Fans ihre Trauer. Auch Randy Pitchford, der im Jahr 1999 gemeinsam mit Montgomery die Gearbox Studios ins Leben gerufen hat, verabschiedet sich mit einem Tweet von seinem ehemaligen Kollegen und erinnert nochmal an alle wichtigen Titel, an denen Montgomery beteiligt war.

Landon will live on in the memory of our earliest games from our work with Half-Life and Halo to the creation of our first, original game Brothers in Arms. Aloha, Landon. https://t.co/vuBi3MYJp5