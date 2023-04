Neues Update für den Landwirtschafts-Simulator 22 ist da, sechs neue Maschinen inklusive

Auch 2023 hört der Landwirtschafts-Simulator 22 nicht mit Updates auf. Jetzt erschien mit Patch #6 ein Schwung neuer Inhalte für virtuelle Farmer. Es gibt sechs neue Traktoren und Maschinen, nebst ein paar Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Wir fassen kompakt und übersichtlich zusammen, was in Update #6 drinsteckt.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 bekommt seit Release regelmäßig neue Maschinen, sei es per DLC oder wie jetzt, via Gratis-Update 6. Der Fokus liegt auf Gerät von Massey Ferguson und Fendt; diese neuen Traktoren und Co. stecken drin:

Massey Ferguson MF 6S

Massey Ferguson MF 7S

Massey Ferguson MF 2370 Ultra HD

Massey Ferguson MF RB 4160V Protec

Fendt Squadra 1290 N UD

Fendt Rotana 160 V Combi

Richtig zu sehen bekommt ihr die neuen Geräte im LS 22 im Trailer:

1:04 Farming Simulator 22: Das steckt alles im kostenlosen Update 6

Weitere Verbesserungen

Zusätzlich zu den neuen Inhalten gibt's auch eine Reihe kleinerer Änderungen im Landwirtschafts-Simulator 22. Beispielsweise funktioniert Strg+V nun in Text- und Passwort-Eingabefeldern.

Zudem enthält Update #6 laut offiziellem Blog folgende Anpassungen/Korrekturen:

Info-HUD des Mischwagens funktioniert wieder

Probleme beim Zusammenklappen der Baumwollerntemaschinen behoben

Probleme mit Ballentransportgeräten behoben

Ballen aus Missionen können nun im "Ballen- und Palettenlager" gelagert werden

Automatische Motorabschaltung beim John Deere CP690 korrigiert

Die Funktionalität der Pflüge, gehäckseltes Stroh korrekt vom Boden zu entfernen, wurde behoben

Korrekte Hardware-Profilzuordnung von Intel ARC GPUs

Aktualisiert auf FSR 2.2

Aktualisiert auf DLSS v3.1 (Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen)

Fehlerbehebungen und Verbesserungen bei der Schattierungsrate im Bildschirmbereich

Wichtig für Modder: Außerdem verbessert Update 6 die Performance des Terrain Occluder. Die Karte muss im Editor einmal neu gespeichert werden, bevor der Leistungszuwachs greift.

Was haltet ihr von den Neuerungen im Update? Fehlte es euch an Maschinen der beiden Hersteller? Wünscht ihr euch künftig anderes Gerät? Schreibt es gerne in die Kommentare.