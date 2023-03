The Last of Us PC-Anforderungen: Auf den meisten Rechnern spielbar, aber Ultra hat einen hohen Preis

The Last of Us Part I erscheint bald für PC-Spieler mit überarbeiteter Grafik und Spieleelementen. (Bild: Steam)

PC-Spieler werden ab dem 28. März das von Fans und Kritikern gefeierte The Last of Us in neuen Gewändern spielen können. Fast zehn Jahre nach dem Release des Originals, erscheint mit »The Last of Us Part I« ein Remaster mit verbesserter Grafik und Spielmechaniken. Inzwischen ist bekannt, welche Anforderungen das Spiel von eurem PC abverlangen wird. So wie es aussieht, solltet ihr auch mit einem älteren Gaming-PC zurecht kommen. Allerdings steigen die Anforderungen rasant an, wenn man höhere Einstellungen bevorzugt.

Von GTX 1050 Ti bis RTX 4080 ist alles drin

Die Systemanforderungen für The Last of Us Part I (Bild: Steam)

Zu aller erst ist es sehr lobenswert von Naughty Dog und Sony, dass die vorgestellten Systemanforderungen sehr ausführlich sind und man sich so ein gutes Bild von der Performance machen kann.

Die minimalen Systemanforderungen peilen mit niedrigen Einstellungen eine Bildwiederholrate von 30 FPS und eine 720p-Auflösung an. Wer sich damit anfreunden kann, benötigt lediglich eine AMD Radeon RX 470 4GB oder eine Nvidia Geforce GTX 1050 Ti. Auch die CPU darf ruhig etwas älter sein. Hierbei reicht ein AMD Ryzen 5 1500X oder der Intel Core i7 4770K. Nur beim Arbeitsspeicher solltet ihr mindestens 16 Gigabyte mitbringen.

Am anderen Spektrum, also Ultra-Einstellungen, 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde, wird hingegen aktuelle High-End-Hardware vorausgesetzt. AMDs RX 7900 XT reicht zwar aus, jedoch nur in Verbindung mit aktivierten FSR in Quality-Einstellung. Auf Nvidias Seite wird die Geforce RTX 4080 empfohlen. Diese sollte auch ohne Upscaler zurechtkommen - jedenfalls wird hier kein DLSS oder FSR erwähnt. Auch an der CPU sollte man nicht sparen. Ihr benötigt entweder einen AMD Ryzen 9 5900X oder einen Intel Core i5 12600K. Der Arbeitsspeicher sollte mindestens 32 Gigabyte groß sein. Eine SSD wird übrigens für alle Konfigurationen empfohlen.

Die Systemanforderungen sind bei The Last of Us Part I also sehr breit und vielseitig. Auf der einen Seite benötigt man keine besonders performante Hardware, um das Spiel einfach nur spielen zu können. So wird es auch auf älteren Rechnern oder auf Handheld-PCs wie dem Steam Deck spielbar sein. Auf der anderen Seite bringt die Ultra-Konfiguration selbst aktuelle High-End-PCs an ihre Grenzen.

Die PC-Version von The Last of Us Part I erscheint am 28. März 2023 auf Steam und dem Epic Game Store und wird in der Standard-Version 60 Euro kosten. Außerdem wird es eine Digital-Deluxe-Edition geben, die einige In-Game-Mechaniken frühzeitig freischaltet und Waffenskins enthält. Dafür werden 10 Euro mehr fällig.

Werdet ihr euch das Spiel holen und wie schätzt ihr die Performance auf eurem System ein? Wie findet ihr die sehr breit gefächerten Systemanforderungen von The Last of Us Part I? Ist das grundsätzlich gut, da so viele Spieler in den Genuss des Spieles kommen können oder hätten die Anforderungen für Ultra-Einstellungen ruhig niedriger sein können?