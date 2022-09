The Last of Us: Remake kassiert Top-Wertungen, während der PC-Release auf sich warten lässt

Das Embargo für Kritiken zu The Last of Us Part 1 ist endlich aufgehoben und die ersten Bewertungen sprechen eine klare Sprache: Wenn das Remake sehr bald auch für den PC erscheinen wird, bekommt ihr die bis dato beste Version des Story-Meilensteins.

Besitzer einer PlayStation 5 dürfen bereits ab dem 2. September 2022 loslegen - worauf sie sich dann freuen können, fassen wir für euch in unserem Wertungsspiegel zusammen. Zum ausführlichen Test unserer Kollegen von GamePro geht's hier entlang:

The Last of Us Part 1 im Test: Die beste Version eines PlayStation-Meisterwerks

The Last of Us Part 1 im Wertungsspiegel

Der allgemeine Konsens ist hier ziemlich eindeutig: Wenn ihr noch nie das Original oder das Remastered von The Last of Us gespielt habt, ist das Next-Gen-Remake ein absolutes Muss. Dass Handlung und Charaktere zu den Besten der Besten gehören, dürfte hinlänglich bekannt sein - das Original aus dem Jahr 2013 gehört mit einem MetaScore von 95 zu den bestbewerteten Spielen aller Zeiten.

Das Remake macht das ohne brillante Spiel aber noch besser: Nicht nur wurde die Optik auf ein zeitgemäßes Level gehievt, auch die vielen Zugänglichkeitsoptionen ernten in den Tests viel Lob.

Es gibt allerdings auch Kritik: Am Gameplay hat sich quasi nichts geändert und viele Tester hätten sich die aus dem Nachfolger bekannte Ausweichtaste gewünscht. Außerdem fehlen der Multiplayer-Modus und dass Sony erneut 80 Euro von den Kunden verlangt, wird ebenfalls oft bemängelt.

Das schlägt sich auch auf den MetaScore nieder, der mit 89 zwar immer noch hoch, aber definitiv niedriger als der des Originals ist.

Webseite Wertung PC Games 100 VG247 100 IGN France 100 VGC 100 Games.ch 92 4Players 91 GamePro 90 IGN 90 Comicbook.com 90 Jeuxvideo.com 85 Dexerto 85 Siliconera 80 Telegraph 80 Gamespot 80 Attack of the Fanboy 60

Die Stimmen der Tester

Eine der höchsten Wertungen vergibt Christian Dörre von der PC Games mit einer glatten 10 von 10. Er beshreibt das Remake als ein geniales Erlebnis in neuem Gewand :

(...) Das Remake sieht atemberaubend gut aus und fängt dabei genau das Flair des Originals ein, obwohl bemerkenswert viele Szenerien überarbeitet und abgeändert wurden. Zudem sorgen die PS5-Features und die verbesserten Gesichtsanimationen für noch mehr Immersion, sodass die emotionalen Momente im Spiel noch mehr Wucht haben. Ja, den Ausweich-Move habe ich schmerzlich vermisst und die Gegner-KI beim Schleichen war teilweise etwas doof, aber das sind nur winzige Kratzer im Lack. Ich liebe The Last of Us und ich liebe dieses Remake!

Bei der Wertung etwas zurückhaltender waren unsere Kollegen von der GamePro, die 91 Prozentpunkte vergeben haben. Haupttesterin Linda Sprenger, die The Last of Us schon unzählige Male durchgespielt hat, ist insbesondere von der überarbeiteten Präsentation überzeugt:

(...) Die Umgebungen profitieren von knackigen Texturen, schönen Partikel- und Lichteffekten sowie einer hohen Detailfülle. Die überarbeiteten Charaktermodelle wirken jetzt fast wie echte Menschen, und dank der stark verbesserten Mimik transportieren insbesondere die Schlüsselmomente in der Story noch einmal deutlich mehr Emotionen und Dramatik als die älteren Versionen. (...)

Die bis dato niedrigste Wertung vergibt Diego Perez von der Webseite Attack of the Fanboy, der The Last of Us Part 1 als ein unbedeutendes Remake eines herausragenden Spiels beschreibt. Seine niedrige Wertung vergibt er allerdings nicht für mangelnde Qualität des Spiels, sondern vielmehr für Sonys Preispolitik und fehlende Inhalte:

The Last of Us Part 1 ist eine bemerkenswerte technische Errungenschaft, nach der niemand gefragt hat. Ja, die KI ist verbessert worden. Ja, die Werkbänke haben die coolen Upgrade-Animationen aus der Fortsetzung. Ja, es gibt 3D-Audio. Aber warum sollte man sich die Mühe machen, wenn man mit der PlayStation Plus Collection auf PS5 bereits eine ausreichend gute Version von The Last of Us kostenlos spielen kann? Mit einem hohen Preis und weniger Inhalt als das mehr als akzeptable PS4-Pendant ist The Last of Us Part 1 ein völlig unnötiges Remake mit toller Grafik, die das veraltete Gameplay nur noch mehr hervorhebt.

Die von allen Testern gelobte überarbeitete Technik könnt ihr euch im Trailer selbst noch einmal anschauen, um euch ein eigenes Bild machen zu können:

Wie schaut's bei euch aus: Werdet ihr bei The Last of Us Part 1 zugreifen, sobald es in absehbarer Zeit auch auf dem PC aufschlägt? Oder habt ihr das Story-Meisterwerk schon auf PlayStation 3/4 gespielt und seht es jetzt nicht ein, erneut den Vollpreis für ein Remake zu zahlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!