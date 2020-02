Wenige Multiplayer-Karten haben so einen großen Einfluss, dass sie sogar ihre eigene Wikipedia-Seite bekommen. Dust 2 aus Counter Strike gehört ohne Zweifel dazu. Jetzt findet der Kartenklassiker seinen Weg in das populäre Battle Royale Fortnite.

Allerdings handelt es sich bei der Karte nicht um eine offizielle Kooperation zwischen Valve und Epic. Die Map wurde von einem Modding-Team namens Team Evolve von Grund auf neu gebaut. Dafür haben sie sich vollständig auf die Tools verlassen, die ihnen im Creative Mode von Fortnite zur Verfügung stehen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Dust 2 in CS:GO Dust 2 in Fortnite

Damit Spieler nicht damit anfangen, diese ikonische Karte wie in Fortnite eigentlich üblich mit ihren eigenen Bauwerken zu übersäen, ist dieses Feature auf der Karte deaktiviert. Dafür könnt ihr hier aber auch die in CS:GO ikonische Handfeuerwaffe Deagle finden.

Wann erscheint Dust 2 für Fortnite?

Die Verantwortlichen bei Team Evolve haben erst kürzlich angekündigt, dass Dust 2 heute im Laufe des Tages erscheinen wird. Eine genaue Uhrzeit gibt es aber noch nicht:

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um die Version, auf der ihr den Spielmodus »Suchen und Zerstören« spielen könnt. Also der Modus, der sich ohnehin sehr stark an Bombenentschärfung aus CS:GO orientiert. Darin muss ein Team eine Bombe an einer von zwei verschiedenen Positionen platzieren, während das andere Team das natürlich verhindern will.

Der Modus wurde erst kürzlich wieder in Fortnite als zeitlich begrenzter Modus während des großen Valentinstags-Events aufgenommen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch noch Dust-2-Versionen erscheinen, auf denen ihr Deathmatch, Team Deathmatch und Gun Game spielen dürft.