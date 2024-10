LEGO Endurance: Das große neue Segelschiff zum Black Friday ist einen Monat vor Verkaufsstart geleakt

Die Endurance war ein legendäres Segelschiff, das in der Antarktis sank. 109 Jahre später sind erste Bilder zur LEGO-Umsetzung im Icons-Set 10335 geleakt. Rechts zu sehen: LEGO 10210 Imperial Flagship.

Der Black Friday ist nicht nur ein wichtiger Tag für Sales; Spielzeughersteller LEGO nutzt den Tag der starken Rabatte auf Amazon und Co. auch regelmäßig für die Veröffentlichung neuer, begehrter Sets. 2024 ist das The Endurance mit der Set-Nummer 10335.

Jetzt sind erste Fotos des mit Spannung erwarteten Sets als Teil der LEGO-Icons-Themenwelt aufgetaucht; einen Monat vor dem Black Friday am 29. November 2024.

Auch Preis und Teilezahl sind bekannt: Die Endurance wird keins der größten LEGO-Sets aller Zeiten und ist im Vergleich zu den oftmals gesalzenen Preisen vieler Klemmbaustein-Modelle nicht so teuer wie befürchtet.

Warum ist die Endurance so bekannt?

Die Fotos sind im Subreddit Legoleak aufgetaucht und zeigen den Dreimaster, der im Jahr 1912 auf eine Expedition zur Antarktis aufbrach. Das Schiff wurde drei Jahre später vor der Küste der Antarktis vom ewigen Eis eingeschlossen und ging unter.

Die gesamte 28-köpfige Crew unter Expeditionsleiter Sir Ernest Shackleton konnte gerettet werden; der Reisebericht und das Schicksal der Endurance wurden durch das Buch »635 Tage im Eis: Die Shackleton-Expedition« von Alfred Langsing populär. Die New York Times nannte die Ereignisse im Jahr 1915 »eine der größten Abenteuergeschichten unserer Zeit«.

Am 5. März 2022 wurde das Wrack der Endurance in über 3.000 Metern Tiefe gefunden. Es befindet sich laut Wissenschaftlern in einem sehr guten Zustand und ist eine geschützte historische Stätte.

Was zeigen die ersten Endurance-Bilder?

Die LEGO-Umsetzung der in Set 10335 erscheint am 29. November 2024, der Preis ist mit rund 260 Euro vergleichsweise niedrig angesetzt. Zur Erinnerung: Frühere Black-Friday-Releases wie 76269 Avengers Tower (500 Euro) oder 76269 AT-AT (850 Euro) bewegten sich auf einem ganz anderen Preisniveau.

Dafür hat die Endurance auch »nur« 3.011 Bauteile und keine Minifiguren. Das Schiff ist nämlich in einem kleineren Maßstab gebaut; auf dem Deck würden die typischen LEGO-Figuren riesengroß wirken:

Beim Inhalt punktet die Endurance mit insgesamt neun Segeln, einer bedruckten Plakette mit Informationen zum Modell und der Vorlage sowie einer exklusiven Flagge. Außerdem gibt es vier kleine, aus LEGO-Steinen nachgebaute Rettungsboote, ein abnehmbares Oberdeck und die Kapitänskajüte im Miniatur-Look.

Die Authentizität der Bilder lässt sich aktuell nicht verifizieren, die beteiligten Reddit-User sind aber für zuverlässige Berichterstattung über geleakte Sets bekannt. Sollte es sich um echte Bilder handeln, werden wir das wohl schon in Kürze wissen, denn der Erfahrung nach dürfte LEGO das Set in Kürze offiziell ankündigen.

Warum wir auf GameStar über LEGO berichten

In der Redaktion und bei vielen Lesern gehören LEGO und verwandte Klemmbaustein-Modelle zu den Hobbys, mit denen ihr und wir die meiste Zeit abseits von PC und Konsolen verbringen. Die LEGO-Berichterstattung sehen wir neben Entertainment-Themen wie Filmen und Serien, Tabletop-Spielen und dem ein oder anderen Brettspiel-Artikel als Teil eines Blickes über den Tellerrand, der das GameStar-Angebot ergänzt und erweitert, aber unseren Fokus auf Videospiele niemals ersetzen wird.