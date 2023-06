Macht Lego bald FIFA Konkurrenz? Neues Fußball-Spiel anscheinend geleakt

Fußballer-Figuren gibt's von Lego wohl auch bald digital.

Die Gerüchte gab es schon eine Weile, jetzt ist es aber doch sehr offensichtlich: Take Two arbeitet wohl an einem Lego-Fußballspiel. Lego 2K Goooal soll der Titel sein – das geht jedenfalls aus einem koreanischen Leak hervor.

Dort wurde das Spiel nämlich bereits von dem Game Rating and Administration Committee bewertet, wie Gematsu in Erfahrung gebracht hat. Dass an einem Lego-Fußballspiel gearbeitet wird, wurde bereits vermutet. 2022 hat VGC verraten, dass 2K sich einige Lego-Sport-Lizenzen unter den Nagel gerissen hat.

Lego-Großinitiative

Drei Lego-Titel sind demnach in Entwicklung, beziehungsweise in Entwicklung gewesen – das dort genannte Open World Rennspiel ist nämlich bereits im Mai dieses Jahres erschienen: Lego 2K Drive.

Eigentlich sollte das Fußballspiel noch vor dem Arcade-Racer auf den Markt kommen, offensichtlich kam es aber hierbei zu einer Verschiebung. Der Grund ist bisher unbekannt, die Informationen sind aktuell noch sehr spärlich und wie gesagt, nicht von offizieller Seite bestätigt.

Laut VGC sei das Studio Sumo Digital für das Fußballspiel verantwortlich. Das sind unter anderem die Macher von Sackboy: A Big Adventure, aber auch dem im August erscheinenden Multiplayer-Horror The Texas Chain Saw Massacre.

Das dritte Lego-Spiel ist noch unbekannt, auch VGC konnte nicht in Erfahrung bringen, worum es sich dabei handelt. Ein großes Sport-Franchise ist alles, was dort mitgeteilt wurde.

Wann erscheint Lego 2K Goooal!?

Vermutlich müssen wir auch nicht mehr lange auf das Fußballspiel warten. Zumindest die Ankündigung könnte bald bevorstehen, wenn es beim koreanischen Komitee bereits bewertet wird. Wenn sich Goooals! an ein ähnlichen Ankündigungs- und Release-Abstand hält, wäre sogar noch ein Release in diesem Jahr denkbar - Lego 2K Drive erschien knapp zwei Monate nach dem Reveal.

Wie sieht ein Lego-Fußballspiel vor eurem geistigen Auge aus? Könnt ihr euch einen Arcade-Titel wie Mario Strikers samt Power-Ups vorstellen oder habt ihr ganz andere Ideen? Und was denkt ihr: Um welche Sportart handelt es sich beim dritten Lego-Spiel, was wohl in Arbeit ist? Schreibt uns eure Ideen und Meinungen gerne in die Kommentare!