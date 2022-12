Lego-Fans aufgepasst: Verpasst nicht eure Chance auf ein Modell im Wert von 600€!

Wenn ihr unseren Advents-Kalender bisher noch nicht beachtet habt, dann habe ich eine schlechte Nachricht für euch: Ihr habt mittlerweile schon ganze 20 Chancen auf fette Preise verpasst! Doch es gibt auch eine gute Nachricht für euch: Die besten Preise kommen erst noch!

So wie beim Schoko-Pendant, das wir alle selbstverständlich nicht schon am dritten Tag geplündert haben ( ...hust, räusper... ), kommen die Türchen mit den größten Schokotäfelchen bekanntlich zum Schluss. Um Enttäuschungen zu vermeiden: Nein, hier gibt`s keine Schokolade, aber die Preise in unserem Adventskalender wollt ihr garantiert nicht verpassen!

102 19 Adventskalender 2022 - Vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag tolle Preise mit einem Gesamtwert von über 15.000 Euro gewinnen!

Aber was ist jetzt mit der Razor Crest?

Ja, ok ich komme ja schon dazu! Die 600€ teure Razor Crest ist unser Dankeschön an unsere treue Plus-Community. Als Plus-User nehmt ihr automatisch auch an der Verlosung dieses Highlight-Modells teil, sobald ihr euch bei einem unserer Adventskalender-Türchen eingetragen habt. Ihr habt also einschließlich Heute nur noch vier Gelegenheiten, euch für die Verlosung zu qualifizieren!

Mit insgesamt 6187 Teilen ist das Modell aber nichts für junge Lego-Fans. Ihr könnt draus aber sicher ein schönes Wochenend-Projekt machen, das ihr gemeinsam mit euren Jünglingen, unter euren wachsamen Augen zusammenbaut. Bei der Komplexität des Modells verbringt ihr sicher so einige Wochenenden damit, dieses riesige Modell zusammenzustecken.

Um das Modell in seiner ganzen Pracht präsentieren zu können, braucht ihr aber einiges an Platz. Denn das Modell ist mit 24x50x72 cm (HxBxT) alles andere als klein geraten. Dazu gibt es noch insgesamt fünf Figuren und einen Aufsteller, der dem Betrachter neben dem Namen des Schiffs auch noch ein paar Details dazu verrät.

Solltet ihr tatsächlich noch nicht bei unserem Adventskalender mitgemacht haben, dann klickt am besten gleich mal rein und sichert euch eure Chance auf die noch verbleibenden Preise! Jeden Tag öffnet sich ein weiteres Türchen, hinter der sich ein großartiger Preis verbirgt.