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Star Trek: Lego-Leak enthüllt die Brücke und im Vergleich zur Enterprise wird sie wohl ein Schnapper

Lego Star Trek kehrt offenbar zurück und laut Leak ist das nächste Set zur Brücke der Enterprise.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
17.07.2026 | 12:45 Uhr

Lego Star Trek kehrt offenbar noch dieses Jahr zurück! Bildquelle: Paramount (rechts). Lego Star Trek kehrt offenbar noch dieses Jahr zurück! Bildquelle: Paramount (rechts).

Der deutsche Content-Creator Max baut hat einen vertrauenswürdigen Leak veröffentlicht, laut dem in wenigen Monaten ein neues Set zu Lego Star Trek erscheinen soll. Nach dem gigantischen Erfolg der Enterprise war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Lego Nachschub liefert, und jetzt ist es offenbar so weit.

Dieses Mal erwartet euch die Brücke der Enterprise NCC-1701. Bilder gibt es zwar noch keine, dafür aber haufenweise konkrete Informationen zum Release, zum Umfang und zu einzelnen Designs.

Alle wichtigen Infos im Überblick

  • Name: 11385 Star Trek USS Enterprise NCC-1701 Bridge
  • Release: September 2026
  • Teileanzahl: 1.701 Teile
  • Minifiguren:
    • Captain Kirk
    • Spock
    • Uhura
    • Sulu
    • McCoy
    • Chekov
    • Scotty
    • Christine Chapel
  • Accessoires:
    • vier Tribbles
    • Spocks Harfe
    • eine Lirpa
    • Tricorder

Video starten 1:18 Die Enterprise fliegt los: Wir zeigen das neue Lego-Modell aus Next Generation von allen Seiten

Wie teuer wird das Set? Max baut verrät dazu nichts. Doch der Leaker a.clay.brick behauptet, dass es 200 US-Dollar sein werden. Sollte das stimmen, können wir in Deutschland mit 200 Euro rechnen. Es ist schwer zu sagen, wie vertrauenswürdig der Leak ist. Der Preis ist mit Blick auf die Enterprise und andere lizenzierte Lego-Sets dieser Größenordnung jedoch realistisch.

Weitere Details zu Inhalt und Design: Das bildet die Brücke und den Transportraum ab. Der große Bildschirm zeigt einen klingonischen Krieger. Insgesamt soll das Modell 57 Zentimeter breit sein.

Funktionen: Ihr könnt den Sitz von Captain Kirk wackeln lassen, um Turbulenzen zu simulieren. Mit einer Drehscheibe wird das Beaming dargestellt. Obendrein könnt ihr einen Hebel drücken, um die Aufzugtüren zu öffnen.

Gibt es Sticker? Das wissen wir natürlich noch nicht. Da die Enterprise jedoch Sticker enthält, solltet ihr davon ausgehen, dass es bei der Brücke ebenso sein wird. Gerade mit Blick auf den großen Bildschirm wäre das natürlich sehr schade.

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Wann kommt die offizielle Vorstellung von Lego? Das lässt sich anhand der aktuellen Informationen überraschend konkret vermuten. Lego ist vom 23. bis zum 26. Juli auf der San Diego Comic Con 2026 vertreten.

Am ersten Tag findet unabhängig davon um 11 Uhr Ortszeit bzw. 20 Uhr unserer Zeit ein Panel mit dem Titel Star Trek: The Collector Frontier statt. Wir können davon ausgehen, dass Lego diese große Bühne nutzt, um das Set anzukündigen und es zu vermarkten.

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