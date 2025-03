11 Jahre Marvel-Filme gipfelten in einem ikonischen Endkampf - und der wird jetzt zum Lego-Set

Man munkelt Tony Stark sei im MCU nur wieder lebendig, um das neue Lego-Marvel-Set ins Regal zu stellen. Bildquelle: The Walt Disney Company Germany GmbH/Lego.

Lego hat auf der jährlichen Toy Fair Expo in New York so einiges zu zeigen gehabt. Unter anderem wurde ein neues Diorama angekündigt, das bereits in wenigen Monaten erscheinen soll. Es zeigt den legendären großen Endkampf von Avengers: Endgame, der immerhin das große Zwischenfinale der ersten elf Jahre des MCUs darstellt.

Ein figurenreiches Spektakel

0:59 Marvel's Avengers: Endgame - Neuer Trailer: Der Kampf gegen Thanos geht in die nächste Runde

Autoplay

Das Set trägt den passenden Namen Avengers: Endgame Final Battle und sticht vor allem durch die hohe Anzahl an Figuren heraus. Insgesamt erhalten Käuferinnen und Käufer neun Minifiguren diverser Avengers und anderer Charaktere sowie eine Big-Fig von Thanos. Seht hier die Eckdaten im Überblick:

Name und Nummer : 76323 Avengers: Endgame Final Battle

: 76323 Avengers: Endgame Final Battle Teileanzahl : 621 Teile

: 621 Teile Preis (UVP) : 100 Euro

: 100 Euro Veröffentlichung: 1. Mai 2025

Eine kostspielige Angelegenheit: Kundinnen und Kunden haben es hier mit einem horrenden Teilepreis von etwa 16 Cent pro Teil zu tun. Das ist nochmals deutlich teurer als die bei Lego üblichen und bereits teuren 8 bis 12 Cent pro Stein.

Das liegt vermutlich an der kostspieligen Marvel-Lizenz sowie den vielen Figuren, denen erfahrungsgemäß ein deutlich höherer Wert unterstellt wird.

Unser Tipp für Interessierte: Das Set erscheint nicht exklusiv über den Lego-Shop, sondern auch bei den meisten anderen Händlerinnen und Händlern. Dort erreichen nahezu alle Modelle nach einiger Zeit eine Preissenkung zwischen 40 und 50 Prozent. Das würde bei diesem Set einem Kaufpreis zwischen 50 und 60 Euro bzw. einem Teilpreis von 8,5 bis 10 Cent entsprechen. Wer weder so lange warten noch nach Angeboten Ausschau halten möchte, kann meistens pünktlich zur Veröffentlichung oder spätestens kurz danach bei einigen Anbieterinnen und Anbietern mit Rabatten zwischen 10 und 20 Prozent rechnen. Bei eurer Suche können euch Vergleichsportale helfen.

