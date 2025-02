Disney Plus: Alle neuen Filme und Serien im März 2025 – mit der Rückkehr einer der besten Marvel-Serien

Der März 2025 wird ein Fest für die Marvel-Fans der Netflix-Ära. Bildquelle: Marvel/Disney Plus

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Welche neuen Filme und Serien im März 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Februar hinzugefügt wurden, seht ihr dagegen in unserer Übersicht von letztem Monat.

Schnellnavigation:

Highlight im März 2025 - Daredevil: Born Again - Staffel 1

Genre : Action/Superhelden

: Action/Superhelden Creator : Matt Corman und Chris Ord

: Matt Corman und Chris Ord Cast : Charlie Cox, Vincent D'Onofrio und Jon Bernthal

: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio und Jon Bernthal Staffeln : 1

: 1 Auf Disney Plus ab: 5. März 2025

Die erste Daredevil-Serie, die noch in Zusammenarbeit mit Netflix entstanden ist, kann auf IMDb einen beeindruckenden Score von 8,6/10 Punkten vorweisen. Jetzt kehrt der gewalttätige Superheld zurück - jedoch auf Disney Plus. In der Sequel-Serie Daredevil: Born Again kehrt der Haupt-Cast zurück und die Geschichte wird nach sieben Jahren Pause fortgesetzt.

Der blinde Anwalt Matt Murdock (Charlie Cox) arbeitet tagsüber als Anwalt unermüdlich für Gerechtigkeit - doch nachts wird er zum gnadenlosen Superhelden, der den Verbrechen der Unterwelt die Tour so richtig vermasselt. Dort trifft er auch auf den ehemaligen Mafiaboss Wilson Fisk aka Kingpin (Vincent D'Onofrio), der die Stadt nach seinen eigenen Vorstellungen formen möchte.

Daredevil: Born Again Staffel 1 umfasst neun Episoden und erscheint auf Disney Plus im wöchentlichen Rhythmus ab dem 5. März 2025.

2:07 Daredevil ist zurück: Erster Trailer zu Born Again ist da und zeigt genau das, was Fans wollen

Neue Filme bei Disney Plus im März 2025

In der Nacht vom 2. auf den 3. März The 97th Oscars (Live-Show)

7. März Another You (Komödie)

12. März Vaiana 2 (Animation/Abenteuer) Meet the Pickles - The Making of Win or Lose (Dokumentation)

14. März Bill Burr: Drop Dead Years (Stand-up Comedy)

15. März Carrie Underwood: Reflection (Musik) Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius) (Dokumentation)

20. März O'Dessa (Musical/Sci-Fi)

28. März Schlimmer geht immer: Der Roadtrip (Komödie)



2:17 Leinen los! Disneys Vaiana ist zurück und entdeckt in Teil 2 eine geheimnisvolle Insel

Neue Serien bei Disney Plus im März 2025

1. März Gilmore Girls - Staffel 1 bis 7 (Komödie/Drama)

5. März Daredevil: Born Again - Staffel 1 (Action/Superhelden) Die unglaubliche Pol-Farm - Staffel 1 (Dokumentation)

12. März Hamster & Gretel - Staffel 2 (Animation/Kinder)

14. März The Hardy Boys - Staffel 3 (Krimi/Drama)

19. März Hyper Knife - Staffel 1 (Thriller) Gannibal - Staffel 2 (Sci-Fi/Thriller) Alaska: Eisige Tradition - Staffel 3 (Dokumentation) Morphle and the Magic Pets - Staffel 1 Teil 1 (Animation/Kinder)

26. März Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke - Staffel 1 (True Crime) Big City Greens - Staffel 4 Teil 2 (Animation/Komödie)



Auch Jon Bernthal kehrt in Daredevil: Born Again zurück und macht als tödlicher Ex-Elitesoldat die Straßen New Yorks unsicher - zumindest für Verbrecher und Übeltäter. Von 2017 bis 2019 erhielt auch er eine eigene Netflix-Serie. Im Gegensatz zu Daredevil erhält die jedoch vorerst kein Sequel. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box oben.