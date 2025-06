Lego zeigt die begehrten One-Piece-Sets und der Preis ist eine positive Überraschung

Lego macht jetzt den East Blue unsicher. Bildquelle: Lego.

Am 4. Juni 2025 berichteten wir über die ersten geleakten Bilder von Legos begehrter One-Piece-Reihe. Nur einen Tag später hat der Klemmbausteinhersteller diese jetzt auch offiziell veröffentlicht und erste Informationen zu den Sets bekannt gegeben.

Die positive Überraschung: Die zuvor spekulierten Preise stimmen und die Modelle kommen trotz hochkarätiger Lizenz aus Japan mit einem Preis von rund zehn Cent pro Stein oder sogar weniger auf den Markt.

Alle fünf Modelle der Serie im Überblick

Veröffentlichung: Alle Sets erscheinen am 1. August 2025 im freien Handel.

Das Piratenschiff Flying Lamb Preis : 130 Euro Teilezahl : 1.376 Steine Preis pro Teil : 9,4 Cent

Baratié, das Schwimmende Restaurant Preis : 300 Euro Teilezahl : 3.402 Steine Preis pro Teil : 8,8 Cent

Showdown im Arlong Park Preis : 80 Euro Teilezahl : 926 Steine Preis pro Teil : 8,6 Cent

Zirkuszelt von Buggy dem Clown Preis : 50 Euro Teilezahl : 573 Steine Preis pro Teil : 8,7 Cent

Hütte im Windmühlendorf Preis : 30 Euro Teilezahl : 299 Steine Preis pro Teil : 10 Cent



Positiver Preis: Bereits vor einigen Monaten berichteten wir über die geleakten Preise der Sets, damals jedoch noch ohne zu wissen, wie viele Steine sich dahinter verbergen. Die Überraschung: es sind deutlich mehr als gedacht und der Preis liegt bei über der Hälfte der Modelle bei unter neun Cent pro Lego-Stein. Bei Lizenz-Modellen fordert der dänische Hersteller sonst nicht selten sogar 12 Cent oder mehr.

Dazu kommt, dass alle Modelle im freien Handel erscheinen und so bereits zum Start geringere Preise zu erwarten sind. Mit etwas Geduld lassen sich dann außerdem ohne Probleme Rabatte von 40 oder 50 Prozent erreichen.

Aufkleber in Hülle und Fülle: Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen zu beklagen. Sowohl die Spiel-Sets als auch das große Sammler-Modell sind gespickt mit zahlreichen Stickern. Dazu gehören etwa die meisten Schilder und Plakate. Klemmbaustein-Fans sind die vielen Sticker bei Lego schon lange ein Dorn im Auge; sie fordern, die Firma solle wieder mehr auf bedruckte Steine setzen.

