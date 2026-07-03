Lego Star Wars: 24 Jahre alte Fotos zeigen beeindruckende Eigenkreationen der ersten Stunde und eine Sache fällt ganz besonders auf

Als die Bilder dieser Ausstellung entstanden sind, gab es erst fünf richtige Star-Wars-Filme- Bildquelle: 20th Century Fox.

Der Reddit-Nutzer Elegant-Shop4564 hat einen Beitrag geteilt, in dem er mehrere 24 Jahre alte Bilder der Star Wars Celebration 2002 zeigt. Auf dem Event gab es auch eine Lego-Ausstellung mit einigen der ersten professionellen Star-Wars-MOCs überhaupt. Im Vergleich zu heutigen Eigenkreationen fällt eine Eigenschaft der Modelle ganz besonders auf.

Meisterwerke von 2002

Lego Star Wars wurde erst 1999 anlässlich des Kinostarts von Episode 1 - Die Dunkle Bedrohung auf den Markt gebracht. Star-Wars-Modelle mit offiziellen Minifiguren und speziellen Teilen waren 2002 demnach noch ziemlich neu. Das hinderte die Fans jedoch nicht daran, eigene atemberaubende Modelle zu bauen.

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Informationen darüber, wer die einzelnen MOCs gebaut hat, haben wir leider nicht gefunden. Die Chancen sind jedoch hoch, dass zumindest einige der Modelle von offiziellen Lego-Designern stammen, insbesondere die in den Vitrinen. Das macht sie aber nicht weniger beeindruckend.

Das erste und die letzten fünf Bilder des Beitrags zeigen zwei umwerfende Modelle der Ersten Schlacht von Geonosis aus Episode 2 - Angriff der Klonkrieger und der Schlacht von Endor aus Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Im Hintergrund steht ihr außerdem eine lebensgroße Lego-Statue des Kopfgeldjäger Jango Fett.

Auf dem dritten Bild sind zwei Büsten des Siths Darth Maul sowie dazugehörige Konzeptzeichnungen ausgestellt. Die Menschen von 2002 hatten noch keine Vorstellung darüber, wie wichtig dieser Charakter nach seinem vermeintlichen Tod in den folgenden Jahrzehnten noch werden sollte. Das vierte Bild zeigt eine Lego-Statue von Jedi-Meister Yoda, die ausschließlich aus klassischen Steinen gebaut wurde.

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Autoplay

Eine Sache fällt auf

Heute gibt es unzählige Spezialsteine, mit denen Lego-Bauerinnen und -Bauer auch filigrane Elemente detailgetreu nachbauen können. 2002 waren solche Teile noch selten.

Schaut ihr euch die Bilder genau an, seht ihr, dass fast ausschließlich normale klassische Lego-Steine verwendet wurden. Die größte Ausnahme bildet wohl das Gunship, das ihr besonders gut auf dem letzten Bild erkennt. Das bedeutet auch, dass keine Fliesen verbaut wurden und demnach überall die Noppen zu sehen sind. In diesem Umfang gibt es das heute praktisch gar nicht mehr.

Eine der beeindruckendsten Eigenkreationen aus Lego überhaupt findet ihr in der Linkbox weiter oben. Dort hat ein Klemmbaustein-Fan die Zweite Schlacht von Geonosis nachgebaut und das Ergebnis ist über vier Meter lang geworden. Und falls ihr euch mehr für alte Lego-Sets interessiert, begeistert euch sicher die Geschichte eines Vaters, der zusammen mit seiner Tochter das Traum-Set seiner eigenen Kindheit zusammengebaut hat.