In jeder Lego-Anleitung werden zwei Tüten falsch beschriftet und das hat einen guten Grund

Denkt besser nicht zu lange drüber nach, welche Zahl das auf dem Bild ist. Quelle (links): Lego

Die meisten Lego-Sets sind in praktische Tütchen mit Nummern unterteilt. Wenn ihr euch also an den Aufbau eurer 12.000 Teile umfassenden Kathedrale macht, habt ihr nicht gleich alle Plastikbausteine unübersichtlich vor euch ausgebreitet, sondern öffnet nach und nach immer wieder neue Tüten.

Damit die Reihenfolge stimmt, sind diese Säckchen auch nummeriert. Kinderleicht, sollte man meinen.

0:57 Lego belebt eine eurer Kindheitserinnerungen wieder, schießt Tim und Struppi auf den Mond

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»Diese Tüte bringt mich immer durcheinander«

In den Bauanleitungen eines jeden Lego-Sets sind die Tütchen entsprechend abgebildet. Wenn ihr also Nummer 3 öffnen sollt, seht ihr auf dem Bild, wie eine Tüte mit der Nummer 3 ausgekippt wird. Ein Detail ist euch dabei aber vermutlich nie aufgefallen: Die Nummern auf den Abbildungen sind verkehrt herum.

Die Tütchen werden in der Anleitung kopfüber ausgekippt, weshalb die Zahlen eigentlich auf dem Kopf stehen müssten. Das tun sie aber nicht. Das ist natürlich so, damit ihr die Zahlen in der Anleitung immer noch ohne Probleme lesen könnt.

Bei den Nummern 6 und 9 steht ihr aber womöglich vor einer ganz anderen Hürde. Welche Zahl ist denn jetzt welche? Naja, zumindest geht es einigen Leuten auf Reddit so:

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Der User sieht die 9 in der Anleitung wohl immer als 6, wobei er damit vielleicht einer der wenigen mit diesem Problem ist. In den Kommentaren amüsiert man sich dafür aber prächtig.

Denn vielleicht sind die Abbildungen ja gar nicht falsch. Vielleicht öffnet Lego die Tütchen nur von unten. Auf diesen Kommentar antwortet ein Scherzkeks: »Ich hasse es, wenn ich den Beutel oben öffne und alle Teile zur Decke schweben.«

Besonders kurios ist aber, dass Lego dieses Missverständnis an den echten Tütchen durch Punkte am unteren Ende der Zahlen umgeht. Aber wenn ihr bisher trotzdem in der Lage wart, die Sets richtig herum aufzubauen, dann sollte euch diese kleine Inkonsistenz auch nicht weiter stören.

Lego hat kürzlich übrigens sein bisher größtes Set angekündigt. Die römisch-katholische Kathedrale Sagrada Família erscheint im November 2026 und kommt auf insgesamt 12.060 Steine - womit es deutlich mehr als 6 oder 9 Tütchen mit Bauteilen haben dürfte.

Wenn ihr das nötige Kleingeld von 750 Euro habt, stellt ihr euer Bauwerk sehr wahrscheinlich fertig, bevor das reale Vorbild überhaupt in Gänze steht. Da endet der Bau nämlich erst 2035. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.