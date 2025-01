LEGO: Jetzt bekommt auch Twilight ein offizielles Klemmbaustein-Set (ohne Glitzer)

Bella mit klassisch leicht angespanntem Gesichtsausdruck und Kaktus in der Hand ist teil des neuen LEGO-Sets.

Twilight (oder Biss zum Morgengrauen auf Deutsch) dient in vielen Teilen des Internets vor allem als schier unerschöpfliche Meme-Quelle. Aber es lässt sich nicht bestreiten, dass die Bücher und Filme einen prägenden Einfluss auf die Popkultur hatten – es dürfte kaum jemanden geben, der nicht irgendwann was von glitzernden Vampiren gehört hat.

Inzwischen hat sich die Filmreihe also einen gewissen Kultstatus erarbeitet, man könnte fast von einer kleinen Renaissance sprechen. Netflix will in absehbarer Zukunft sogar eine Animationsserie dazu bringen. Kein Wunder also, dass LEGO mit einem neuen Klemmbaustein-Set die Geschichte von Bella und Vampir Edward in eure Vitrine bringen will.

0:44 LEGO: Das neue Twilight-Set kommt mit sieben Miniaturen aus den Filmen

Was steckt im Twilight-LEGO-Set?

Viele erkennen es sicher sofort, es handelt sich um das Haus der Cullens. Ihr wisst schon, die riesige Villa mit Fensterfront, die mitten im Wald des pazifischen Nordwestens steht. Vampire kennen vermutlich richtig guten Glasreiniger.

Ja, in den Bäumen im Hintergrund kann man die Klammeräffchen-Szene aus dem ersten Film. ausdrücklich nachstellen.

Das Haus hat die gleiche Innenausstattung wie in den Filmen, inklusive Piano, auf dem Edward Bella etwas vorklimpert. Insgesamt besteht es aus 2001 LEGO-Teilen. Mit drin sind außerdem sieben Miniaturen – da wird natürlich einigen gleich auffallen: Das können nicht mal alle Cullens sein. Tatsächlich gibt’s nur (menschliche) Bella, Edward, Carlisle, Alice, Rosalie und die Nicht-Cullens Charlie und Jacob. Und nein, die Vampire unter ihnen glitzern nicht, auch nicht im Sonnenlicht. Könnt ihr euch ja nachträglich selber basteln.

Dass Jasper und Co. fehlen, ist natürlich ärgerlich für alle, die gern die ganze Vampirfamilie versammeln würden. Vermutlich gibt es die fehlenden Charaktere dann zukünftig einzeln zusätzlich zu kaufen. Das Set kostet allerdings schon stolze 220 Euro.

Entworfen wurde das Cullen-Haus von Nick, einem Mitglied der LEGO Idea Community. Die finale Umsetzung erfolgte dann wie üblich durch LEGO selbst.

Warum gab es eigentlich nie ein Videospiel zu Twilight?! Wissen wir auch nicht, aber naja, dafür mangelt es ja zum Glück nicht an anderen Vampirspielen. Zum Beispiel wurde Blood of the Dawnwalker gerade erst enthüllt und wir warten immer noch mit Spannung auf Bloodlines 2. Mehr dazu lest ihr gleich oben in unseren verlinkten Artikeln.