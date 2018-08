In wenigen Wochen geht die neue dritte Staffel des Serienhits Lethal Weapon auf dem US-Sender Fox an den Start. Doch nach dem Eklat mit Riggs-Darsteller Clayne Crawford und seinem Rauswurf aus der Serie, springt nun Seann William Scott (American Pie, Goon) als Murtaughs neuem Partner ein.

Ein kurzer Teaser-Trailer wirft einen ersten Blick auf Neuzugang Detective Wesley Cole und zeigt in den vielen Actionszenen, dass er vor keiner noch zu verrückten Aktion abzuhalten ist - ganz so wie schon sein Vorgänger.

Erste Details zum neuen Partner

Inzwischen gibt es nähere Details zum neuen Charakter: Detective Wesley Cole ist ein ehemaliger CIA-Agent, der bisher im Ausland für Spezialeinsätzen tätig war und so schon einiges gesehen und erlebt hat. Als jedoch seine Ex-Frau und Ärztin Natalie Flynn (Maggie Lawson) mit ihrem gemeinsamen Kind nach Los Angeles zieht, lässt sich Cole ebenso in die Stadt nieder, um den beiden näher zu sein. So wird er zum neuen Partner von Detective Roger Murtaugh (gespielt von Damon Wayans).

Lethal Weapon-Serie geht im September weiter

Bisher gibt es noch keine Informationen darüber, wie der Sender in den neuen Folgen die Abwesenheit von Riggs erklären möchte. Aber spätestens zum Start der 3. Staffel von Lethal Weapon am 25. September auf Fox dürften wir mehr wissen.

Der Serienhit basiert auf der gleichnamigen Kultfilmreihe mit Mel Gibson und Danny Glover und läuft auch hierzulande im Fernsehen recht erfolgreich. Wann auch hierzulande die neuen Folgen gezeigt werden, steht noch aus.