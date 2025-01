Level 100 in Path of Exile 2: Erster Spieler erreicht Maximallevel 22 Tage nach Release

Ein Mönch war der erste Level-100-Charakter von Path of Exile 2.

Path of Exile 2 macht euch den Weg zum Maximallevel nicht leicht. Das Endgame des Rollenspiels erfordert jede Menge Fleißarbeit, Zeit und Frusttoleranz. Kein Wunder also, dass es bis zum Stand heute nur drei Personen gibt, die es geschafft haben – vier Wochen nach Release.

Der erste Spieler, der die höchstmögliche Stufe erreichte, hat das sogar schon am 28. Dezember geschafft. Allerdings blieb der Erfolg ziemlich unbemerkt, nur ein kleiner Reddit-Thread darüber existiert. Wir würdigen es jetzt aber!

Das Rennen um Level 100 ist entschieden

Der Account des ersten Level-100-Spielers heißt »heygyus#0416«, sein Charakter »resurrectwo«. Seinen genauen Build kennen wir leider nicht, sonst würden wir ihn an dieser Stelle natürlich liebend gern mit euch teilen. Immerhin wird in der offiziellen Rangliste seine Klasse genannt: Er spielt als Invoker, also als Mönch mit Aszendenzklasse Heraufbeschwörer.

Diese gilt als eine der mächtigsten Klassen des Action-Rollenspiels und der Erfolg von heygyus#0416 untermauert das natürlich. Eine zweite Klasse beweist sich ebenfalls: Inzwischen haben zwei weitere Spieler Level 100 erreicht, beide mit Stormweavern oder auf Deutsch Zauberin mit Aszendenzklasse Sturmweberin. Einen weiteren mächtigen Sorceress-Build findet ihr hier bei uns.

Warum dauert das so lange? In Diablo 4 hat es gerade mal drei Tage gedauert, bis die erste Person das Maximalllevel geknackt hat. Path of Exile 2 verlangt euch allerdings deutlich mehr Mühen beim Leveln ab. Nicht zuletzt, weil man bei jedem Tod im Endgame Erfahrungspunkte verliert: Ein einziger missglückter Bosskampf kann Stunden an Arbeit vernichten. Für Level 100 braucht ihr insgesamt 4.250.334.444 XP.

Viele Spielerinnen und Spieler sind aktuell schon in den hohen 90er-Leveln unterwegs, aber der Sprung auf 100 ist nochmal ein sehr weiter Weg. Frustresistenz ist in Path of Exile 2 eine unabdingbare Tugend!

Mit unseren Tipps und Guides macht ihr euch das Leben deutlich leichter, egal ob ihr schon aufs Maximallevel zu stürmt oder noch mit Builds experimentiert.

Wie weit seid ihr inzwischen auf eurem eigenen Levelpfad vorangeschritten? Und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Lasst uns auch gern in den Kommentaren wissen, ob euch das zeitaufwändige System von Path of Exile 2 besser gefällt als das vergleichsweise rasante Leveln in Diablo 4. Wir sind gespannt auf eure Meinung!