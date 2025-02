Ein Hunt-Rivale im Weltraum schleppte sich gerade noch zum 1.0-Release, doch jetzt ist es aus

Level Zero: Extraction ließ Söldner gegen Monster antreten, richtig Fahrt nahm der Shooter aber nie auf.

Monster gegen Söldner: Das ist nicht nur das grobe Prinzip von Hunt: Showdown, sondern auch von Level Zero: Extraction, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. In Level Zero könnt ihr auch die Monster spielen und Jagd auf die Soldaten machen, die geheime Forschungsanlagen erkunden. Aber auch die sind wie in Hunt in mehreren, konkurrierenden Gruppen unterwegs.

Mit diesem Ansatz und einigen frischen Ideen machte Level Zero viele Spielerinnen und Spieler neugierig. Doch jetzt ist klar, dass der Traum von einer neuen Konkurrenz für etablierte Extraction-Shooter tot ist. Denn Level Zero stellt offiziell die Entwicklung ein.

Was ist passiert?

Erst Ende Januar hatte Level Zero mit einem großen Update samt neuer Karte, neuem Spielmodus und weiteren Inhalten das Ende des Early Access eingeläutet. Nur zwei Wochen später kündigen die Entwickler auf Steam an, dass es keine neuen Inhalte mehr für den Shooter geben wird. Zwar sollen die Server weiterhin online bleiben, Updates oder Events kommen aber nicht mehr.

Der Grund: Level Zero habe sich im Vergleich zu den Erwartungen unterdurchschnittlich entwickelt. Es sei für das verhältnismäßig kleine Entwicklerteam schlicht nicht mehr möglich, die Weiterentwicklung zu finanzieren. In seiner Nachricht lässt das Studio auch anklingen, dass es eine vielleicht zu große Herausforderung war, Extraction-Shooter mit asymmetrischem Horror zu kombinieren.

Die Entwickler bedanken sich anschließend bei allen Fans für die Unterstützung und drücken ihr Bedauern über das frühzeitige Ende des Projekts aus.

Verlorenes Vertrauen

Schon vor der Ankündigung zeichnete sich für Level Zero ab, dass der erhoffte Erfolg ausblieb. Schon kurz nach dem Release sanken die Spielerzahlen auf ein sehr niedriges Niveau und konnten sich auch zum Release von Version 1.0 nicht erholen.

Die ohnehin nur ausgeglichenen Steam-Bewertungen wurden auch nicht besser: Viele Spielerinnen und Spieler hatten das Gefühl, der Zustand des Shooters wäre nach dem Release im Early Access eher schlechter als besser geworden. Auch der optionale Modus ohne Monster, der im letzten Update steckt, wird harsch kritisiert, nehme er doch dem Spiel sein Alleinstellungsmerkmal weg.

Viele Bewertungen spiegeln dabei die große Enttäuschung von Fans wieder, die zunächst großes Potenzial in Level Zero gesehen hatten. Sie werfen den Entwicklern vor, sich nicht gut genug um ihr Spiel gekümmert zu haben.

Doghowl Games, das junge Studio hinter Level Zero, widerspricht diesen Vorwürfen natürlich und spricht in der letzten Nachricht auf Steam davon, alles gegeben zu haben.

Für die Entwickler geht es nach dem Fehlschlag mit dem nächsten Projekt weiter Wiederum will man sich an einem Multiplayer-Spiel versuchen, dieses Mal aber rein auf Koop setzen. Bei den Fans von Level Zero wird sich nach dem abrupten Ende des Extraction-Shooters die Begeisterung wahrscheinlich erst einmal in Grenzen halten.