Neu bei Steam: Zwei historische Highlights wollen diese Woche Geschichte schreiben

Mittelalterliche Action und 4X-Strategie vereinen sich zu einer bärenstarken Releasewoche auf Steam!

Diese Woche wird auf Steam Geschichte geschrieben – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei absolute Highlights entführen euch nämlich in vergangene Zeiten: Ein realitätsnahes Mittelalter-Rollenspiel und ein Strategieschwergewicht, das historische Epochen neu interpretiert.

Neben diesen beiden heiß erwarteten Blockbustern warten weitere spannende Releases auf euch. Im Folgenden erfahrt Ihr, was die beiden historischen Titel bieten und welche weiteren Releases ihren Weg in eure Steam-Bibliothek finden möchten.

DIe Highlights der Woche

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Warhorse Studios | Release: 4. Februar 2025 (Steam)

In Kingdom Come: Deliverance 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle von Heinrich, der in der weitläufigen und detailgetreu mittelalterlichen Open World von Böhmen sein Schicksal sucht.

Das Gameplay setzt dabei einerseits auf authentische Schwertkämpfe, die in der Ich-Perspektive geführt werden – präzises Timing beim Blocken, Ausweichen und Kontern entscheidet über Sieg oder Niederlage. Dank eines innovativen Schadens- und Erschöpfungssystems spürt Ihr die Wirkung jeder Klinge und jeder Parade.

Neben intensiven Duellen bietet das Spiel eine offene Welt, in der ihr historische Schauplätze wie Dörfer, Burgen und reichlich Natur erkunden könnt – überzeugt euch aber am besten selbst mit unserem Spaziergang durch Böhmen:



Eure Entscheidungen wirken sich zudem nachhaltig auf den Verlauf der Story aus, Nebenquests und politische Intrigen verleihen dem Mittelalter-Erlebnis zusätzliche Story-Tiefe.

Hier könnte sich ein Rollenspiel-Meilenstein abzeichnen, der in puncto Qualität mit The Witcher 3 konkurriert, denn bereits die ersten zehn Spielstunden haben uns restlos überzeugt. Ob das Spiel diesen hohen Standard über die gesamte Spieldauer hinweg aufrechterhält, erfahrt ihr in Kürze in unserem ausführlichen Testbericht – bis dahin legen wir euch aber noch einmal unsere Preview ans Herz:

Sid Meier’s Civilization 7

Sid Meier's Civilization 7

Genre: 4X-Strategiespiel | Entwickler: Firaxis | Release: 6. Februar 2025 - Advanced Access für bestimmte Editionen (Steam)

Sid Meier's Civilization 7 bringt eine Menge frischen Wind in die renommierte Strategiespielreihe - und das hat schon im Vorfeld für reichlich Diskussionen gesorgt.

Ihr führt eure Zivilisation dieses Mal durch drei markante Zeitalter: Antike, Entdeckung und Moderne. Jedes Zeitalter bietet einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten, denn mit jeder neuen Epoche müsst ihr euch für eine neue Kultur entscheiden.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Möglichkeit, Anführer und Zivilisationen unabhängig voneinander zu kombinieren. So könnt ihr beispielsweise Benjamin Franklin an die Spitze des Maya-Reiches setzen oder Kaiser Augustus Russland führen lassen. So könnt ihr viele einzigartige Kombinationen erstellen und verschiedene Strategien ausprobieren, Puristen stellen sich bei diesem Gedanken aber sicher die Nackenhaare auf.

Auch unser Test zu Civ 7 steht unmittelbar bevor und allen Strategiefanatikern empfehlen wir bis dahin einen Blick in unsere Preview, für die wir bereits 30 Stunden spielen konnten:

Weitere Steam Releases der Woche

Dienstag, 4. Februar

Blood Bar Tycoon: Hier baut ihr eine Bar für eure Vampirgäste auf. Doch ihr müsst auch menschliche Besucher anlocken, um sie heimlich zu Drinks zu verarbeiten. Aber gebt acht vor Vampirjägern!

Mittwoch, 5. Februar

Rift of the NecroDancer: Hier schlüpft ihr in die Rolle von Cadence, die in eine fremde Welt gezogen wird und sich in musikalischen Kämpfen Monstern und Bossen stellen muss. Das Gameplay erinnert an Spiele wie Guitar Hero. Ihr drückt im Takt der Musik Tasten, um Gegner zu besiegen.

Donnerstag, 6. Februar

Keep Driving: In diesem Management-Rollenspiel spielt ihr einen jungen Erwachsen, der mit seinem ersten eigenen Auto zu einem Festival aufbricht. Auf eurem Roadtrip durch die prozedural generierte Welt müsst ihr euch zahlreichen Herausforderungen stellen, Anhalter mitnehmen und an Raststätten haltmachen.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator: Eine auf Realismus getrimmte Simulation, in der ihr als Sanitäter verschiedene Notfälle bewältigt, von alltäglichen Verletzungen bis hin zu schweren Katastrophen.



Big Helmet Heroes: Ein Koop-Beat-em-up, in dem ihr Heldentaten mit überdimensionalen Helmen auf dem Kopf vollbringt.

SWORN (Early Access): In diesem Action-Roguelite müsst ihr das gefallene Königreich Camelot vom korrumpierten König Artus und seinen Rittern der Tafelrunde zurückerobern – optional auch im Koop mit Freunden.



Freitag, 7. Februar

Slender Threads: Als reisender Verkäufer Harvey Green müsst ihr in diesem klassischen Point&Click-Adventure versuchen, eine Reihe schrecklicher Todesfälle in einer scheinbar ruhigen Küstenstadt zu lösen, bevor ihr selbst zum Opfer werdet.

A Game About Digging A Hole: Hier buddelt ihr im Garten eures neuen Hauses ein Loch und findet dabei überraschend viele Schätze, mit denen ihr euer Equipment verbessern könnt. Allerdings verbirgt sich unter der Erde ein mysteriöses Geheimnis, sodass euer Abenteuer mit jedem Spatenstich unheimlicher wird.



Wie ihr seht, startet der Februar mächtig stark und bereits die erste Woche hat es in sich. Doch das ist nur der Anfang, denn noch viele weitere Highlights warten darauf, von euch entdeckt zu werden. In unserem ausführlichen Vorschau-Video zeigen wir euch, was dies kommenden Wochen noch an spannenden Titeln auf euch zukommt.