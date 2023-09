Rund 220.000 Euro: Dieser Fernseher kostet so viel wie ein Haus

Dieser Edel-TV kostet eine Stange Geld. (Bild: LG)

Der LG Magnit ist einer der teuersten Fernseher, die man kaufen kann. Dabei hat er keine besonderen Spielereien oder hat wertvolle Teile aus Gold oder Platin.

Tatsächlich besitzt der TV nicht mal überragende Spezifikationen abseits eines 120-Hertz-Displays.

Warum ist der LG Magnit dann so teuer?

Wegen seiner Größe. Und Micro-LED.

Was ist Micro-LED?

Micro-LEDs werden als der nächste große Schritt in der Fernsehtechnik gehandelt. Sie bieten die pixelgenaue Kontraststeuerung von OLED, eine potenziell größere Helligkeit und eine geringe bis gar keine Gefahr von Burn-in.

Sind OLED-Burn-ins eigentlich 2023 noch ein so großes Problem?

Mehr zum Thema Sind OLED-Burn-ins 2023 noch ein Problem? Für drei Viertel von euch nicht von Maxe Schwind

Micro-LED-Fernseher sind außerdem äußerst stromsparend, da kein Farbfilter im Panel erforderlich ist, durch welchen die Hintergrundbeleuchtung durchscheinen muss.

Was steckt im LG Magnit?

Davon abgesehen, dass das Micro-LED-Panel sehr teuer ist, ist der Fernseher vor allem besonders groß: 118 Zoll oder knapp drei Meter Bildschirmdiagonale fordern ihren Preis.

Ob der Riesenfernseher in euer Wohnzimmer passen würde? Das könnt ihr in unserer Größenübersicht nachschlagen.

Für einen großen Fernseher braucht man auch ein großes Haus. (Bild: LG)

Schenkt man dem Hersteller Glauben, dann erreicht der Fernseher bis zu 1.600 Nits. Außerdem stecken unter der Haube:

4 HDMI- und 2 USB-Ports

Alpha-7-AI-Prozessor

HDR 10, HDR 10 Pro

Airplay- und Miracast-Support

webOS-Betriebssystem

50-Watt-Stereospeaker

Preis und Verfügbarkeit

Der LG Magnit mit seinem Micro-LED-Display ist vor allem für Early Adopter interessant, die ein paar Euro auf der hohen Kante haben.

Gesetzt dem Falle, ihr wollt euch den Fernseher leisten, dann könnt ihr eine Kaufanfrage an LG über ihre Webseite stellen.

Ihr möchtet einen Blick in die Gegenwart werfen? Wir haben OLED mit QLED verglichen und der Gewinner könnte überraschen.

MicroLED gilt als der nächste große Schritt in der Paneltechnik und soll eine waschechte Konkurrenz zu OLED darstellen. Mit dem Magnit bietet LG einen entsprechenden Fernseher an, aber zu einem irren Preis. Könntet ihr euch vorstellen, eine ganze Wohnzimmerwand zum Bildschirm zu machen? Glaubt ihr an MicroLED als Gegenentwurf zu OLED?