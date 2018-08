Keine zwei Monate mehr ist es zum Release von Life is Strange 2 und so langsam sollten die Entwickler Dontnod das Spiel auch mal präsentieren. Auf die große Enthüllung müssen wir noch bis zum 20. August warten, bis dahin teasert der neue Trailer oberhalb aber erste Details zum Spiel an.

Im kurzen Clip sehen wir drei Dinge. Erstens die Dashboard-Kamera eines Polizeiwagens, die das Datum als 28. Oktober 2016 angibt. Das sind drei Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers Life is Strange und fällt etwa in die Zeit, in der die kostenlose Zwischenepisode The Awesome Adventures of Captain Spirit spielt.

Eskalation am Tatort

Zweitens verfolgen wir eine kurze Sequenz lang den Streifenpolizisten Matthews, der an seine Einsatzzentrale eine aktive Kampfsituation durchgibt und Verstärkung anfordert. Zwischen Matthews und mindestens zwei weiteren Personen, die nicht im Bild sind, entspinnt sich dann ein kurzer Dialog der mit einer Aufforderung endet, dass sich jemand auf dem Boden hinlegen soll.

Drittens sehen wir einmal mehr in einem Life-is-Strange-Abenteuer Superkräfte im Einsatz: Die Situation eskaliert, eine Druckwelle schleudert den Polizisten auf die Straße und sein Fahrzeug durch die Luft. Leider fängt die Dashcam neben dem Polizisten keine weitere Person ein.

Die Szene bleibt also relativ vage, Fans müssen sich noch bis zum 20. August für mehr Details gedulden. In Life is Strange 2 soll der Fokus auf eine ganz neues Charakter-Ensemble gelegt werden, eine Rückkehr der vorherigen Protagonisten sollte also niemand erwarten. Und dann geht es auch schon bald los: Die erste Episode von LiS 2 wird am 27. September 2018 für PC und Konsolen veröffentlicht.