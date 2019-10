Live-Podcast - Unser Kampf gegen den Pile of Shame

Wie heißt es so schön? Ein Live-Podcast auf Discord kommt selten allein - und deshalb gehen wir schon diesen Mittwoch, 30. Oktober, ab 18 Uhr in die nächste Runde! Diesmal erzählen euch Michael Graf und Natalie Schermann von ihrem persönlichen Kampf gegen den Pile of Shame.

Für GameStar Plus haben wir mit Medienexperten über das Phänomen gesprochen. Dabei gehen sie auf die häufigsten Verhaltensmuster der Spieler ein und geben ihre eigenen Einschätzungen und Tipps zum Pile of Shame. Warum häufen sich ungespielte Spiele so zahlreich an? Was steckt hinter dem bösen Stapel der Schande? Und wie kommen wir dagegen an?

Tipps von Psychologen: So bekämpft ihr euren Pile of Shame

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Passend zum Artikel wollen wir mit euch im Live-Podcast über das Thema diskutieren. Berichtet uns von euren Erfahrungen: Wie groß ist euer Pile of Shame? Oder habt ihr ihn durch eigene Tipps und Tricks gar unter Kontrolle? Was möchtet ihr noch von uns wissen - und wie findet ihr es überhaupt, dass wir das Thema aufgreifen?

Alle Infos zum Ablauf des Podcasts findet ihr direkt auf unserem Discord-Server.

Das Wichtigste in Kürze

